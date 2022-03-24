Давление на власть Зеленского, – правозащитник об обстрелах оккупантами гуманитарных коридоров
24 марта 2022 , 14:35Читати новину українською
Россия цинично срывает все договоренности по гуманитарным коридорам, обстреливая их. Кремль не хочет, чтобы мирных людей спокойно вывезли.
Ведь Москве выгодно, чтобы умирало население Украины. Об этом в эфире 24 канала сказал правозащитник Марк Фейгин.
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"Это – давление на власть Владимира Зеленского. Мол, смотри, гибнут мирные жители, а ты отказываешься идти на уступки, капитулировать", – подчеркнул Фейгин.
Это показательное уничтожение, – Фейгин
По его словам, Россия использует ряд инструментов для давления на власти Украины. Кремль хочет, чтобы наше государство согласилось на капитуляцию.
Другие города (кроме Мариуполя – 24 канал) они просто захватить не могут, не учитывая Херсона, который находится под Москвой. Я думаю, что это показательное уничтожение. Это нужно воспринимать как способ шантажа, давления на украинскую власть, чтобы она согласилась на требования, которые выдвигает Москва для капитуляции.