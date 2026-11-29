Журналисты "Украинской правды" столкнулись с проблемами при аренде автомобилей для работы над расследованиями. По словам руководителя отдела расследований Михаила Ткача, полиция предупредила представителя прокатной компании, чтобы тот больше не предоставлял машины сотрудникам редакции.

Об этом журналист рассказал во время церемонии вручения премии УП100 "Свобода быть" 29 ноября.

Блокировка аренды и мобилизация на СТО

По словам Ткача, его команда регулярно арендовала автомобили для работы и периодически меняла их, чтобы не привлекать лишнего внимания. Однажды правоохранители остановили машину, которой пользовались журналисты, и потребовали от оператора разблокировать телефон. Полицейские якобы объяснили это тем, что съемочная группа могла фотографировать или снимать "секретное здание".

На следующий день сотрудник прокатной компании перегонял этот автомобиль на СТО. Его снова остановила полиция. По словам Ткача, правоохранители заявили представителю сервиса, что автомобилем пользуются "плохие люди", которые занимаются плохими делами, и призвали больше не сдавать им транспорт в аренду.

Впоследствии, как утверждает журналист, на СТО приехали представители ТЦК и полиции. После этого руководитель прокатной компании позвонил в редакцию и сообщил, что больше не сможет предоставлять ей автомобили.

Михаил Ткач также рассказал, что после этого за съемочной группой начали следить. По его словам, журналистов сопровождали три-четыре автомобиля с оперативными номерными знаками.

Кроме того, журналист заявил, что ночью к родителям его коллег из отдела расследований приезжали неизвестные автомобили. По информации, полученной редакцией, они могли быть связаны со Службой безопасности Украины. Ткач предполагает, что давление на команду связано с работой над материалами о главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.

Отдельно руководитель отдела расследований УП упомянул поездку в Вену, куда съемочная группа отправилась примерно год назад. Там журналисты работали над материалом о тогдашнем вице-премьер-министре Алексее Чернышове.

По словам Ткача, ему звонили высокопоставленные чиновники, в частности представители силового блока, и требовали вернуться в Украину. Один из собеседников якобы заявил, что президент поручил вернуть журналиста, а в случае отказа его могут вызвать на допрос.

Ткач подчеркнул, что команда тогда не вернулась из командировки.

Напомним, редакция "Украинской правды" заявила о систематическом давлении, которое связывает с подготовкой материалов о главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.

Главный редактор издания Севгиль Мусаева сообщила о слежке за журналистами и их близкими, а также об информационной кампании против редакции.