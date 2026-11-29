Про це журналіст розповів під час церемонії нагородження премії УП100 "Свобода бути" 29 листопада.

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Блокування оренди та мобілізація на СТО

За словами Ткача, його команда регулярно орендувала автомобілі для роботи та періодично їх змінювала, щоб не привертати зайвої уваги. Одного разу правоохоронці зупинили машину, якою користувалися журналісти, та вимагали від оператора розблокувати телефон. Поліцейські нібито пояснили це тим, що знімальна група могла фотографувати або знімати "таємну будівлю".

Наступного дня працівник прокатної компанії переганяв це авто на СТО. Його знову зупинила поліція. За словами Ткача, правоохоронці заявили представнику сервісу, що автомобілем користуються "погані люди", які займаються поганими справами, та закликали більше не здавати їм транспорт в оренду.

Згодом, як стверджує журналіст, на СТО приїхали представники ТЦК та поліції. Після цього керівник прокатної компанії зателефонував редакції та повідомив, що більше не зможе надавати їй автомобілі.

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Михайло Ткач також розповів, що після цього за знімальною групою почали стежити. За його словами, журналістів супроводжували три-чотири автомобілі з оперативними номерними знаками.

Крім того, журналіст заявив, що вночі до батьків його колег із відділу розслідувань приїжджали невідомі автомобілі. За інформацією, яку отримала редакція, вони могли бути пов'язані зі Службою безпеки України. Ткач припускає, що тиск на команду пов'язаний із роботою над матеріалами про голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Окремо керівник відділу розслідувань УП згадав поїздку до Відня, куди знімальна група вирушила приблизно рік тому. Там журналісти працювали над матеріалом про тодішнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова.

За словами Ткача, йому телефонували високопосадовці, зокрема представники силового блоку, та вимагали повернутися в Україну. Один зі співрозмовників нібито заявив, що президент доручив повернути журналіста, а в разі відмови його можуть викликати на допит.

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Ткач наголосив, що команда тоді не повернулася з відрядження.

Нагадаємо, редакція "Української правди" заявила про систематичний тиск, який пов'язує з підготовкою матеріалів про голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Головна редакторка видання Севгіль Мусаєва повідомила про стеження за журналістами та їхніми близькими, а також про інформаційну кампанію проти редакції.