Давление на "Нафтогаз": Фаворов рассказал о контактах с людьми адвоката Трампа
Соратники Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман продвигали план по замене руководства "Нафтогаза" и отстранения от должности посла США в Украине Мари Йованович.
Они при этом хвастались своими связями с адвокатом Трампа Руди Джулиани и администрацией США, об этом рассказал глава дивизиона "Газ" НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, пишет CNN.
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Так, Фаворов встречался с Парнасом и Фруман в марте 2019 года во время конференции по энергетике в Хьюстоне.
Было понятно, что они проталкивали заключение выгодного для них соглашения о поставках американского газа. Они считали, что их связи с Джулиани помогут им достичь соответствующих договоренностей,
– пишет издание.
Фаворов отметил, что Парнас и Фруман пытались склонить его на свою сторону для замены руководителя "Нафтогаза", что он назвал "ошеломляющим предложением".
"Это абсолютное безумие ... Разумеется, я отклонил это предложение сразу. Это был мой первый опыт, когда два частных деятели обсуждали вопрос, который относится к внешней политике США", – рассказал он изданию.
По словам Фаворова, Парнас и Фруман "намекают на то, что у них есть возможность встречаться и обсуждать политику Украины с высокопоставленными чиновниками нынешней администрации, а также у низх есть другие каналы коммуникации". Речь шла, в частности, о Джулиани.
Чиновник "Нафтогаза" отметил, что не знал, насколько серьезно следует воспринимать Парнаса и Фруман. Однако увольнение с должности посла США в Украине Мари Йованович стало тревожным сигналом.
До сих пор мне трудно понять, как такое возможно,
– отметил Фаворов.
Он не захотел давать комментарии по Джулиани, но сказал, что никогда не встречался и ничего не обсуждал с ним.
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Вероятное давление на "Нафтогаз": что нужно знать
- Группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани, пытались поменять руководство украинской газовой компании "Нафтогаз".
- Бизнесменами из окружения Трампа и Джулиани были два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из штата Флорида Гарри Саджиант III.
- Они продвигали связь с Джулиани и Трампом, пытаясь изменить высшее руководство большой государственной газовой компании Украины. План состоял в том, чтобы направить выгодные контракты компаниям контролируемым союзниками Трампа.
- Согласно плану бизнесменов, гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева должен был заменить другой топ-менеджер компании Андрей Фаворов. Однако план был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года Владимиру Зеленскому.
- После этого министр энергетики США Рик Перри попытался поменять команду топ-менеджеров "Нафтогаза".
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