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      Давление на "Нафтогаз": Фаворов рассказал о контактах с людьми адвоката Трампа

      0 Читати новину українською
      Чиновник "Нафтогаза" рассказал о своих контактах с людьми Джулиани / "Нафтогаз"

      Соратники Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман продвигали план по замене руководства "Нафтогаза" и отстранения от должности посла США в Украине Мари Йованович.

      Они при этом хвастались своими связями с адвокатом Трампа Руди Джулиани и администрацией США, об этом рассказал глава дивизиона "Газ" НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, пишет CNN.

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      Так, Фаворов встречался с Парнасом и Фруман в марте 2019 года во время конференции по энергетике в Хьюстоне.

      Было понятно, что они проталкивали заключение выгодного для них соглашения о поставках американского газа. Они считали, что их связи с Джулиани помогут им достичь соответствующих договоренностей,
      – пишет издание.

      Фаворов отметил, что Парнас и Фруман пытались склонить его на свою сторону для замены руководителя "Нафтогаза", что он назвал "ошеломляющим предложением".

      "Это абсолютное безумие ... Разумеется, я отклонил это предложение сразу. Это был мой первый опыт, когда два частных деятели обсуждали вопрос, который относится к внешней политике США", – рассказал он изданию.

      По словам Фаворова, Парнас и Фруман "намекают на то, что у них есть возможность встречаться и обсуждать политику Украины с высокопоставленными чиновниками нынешней администрации, а также у низх есть другие каналы коммуникации". Речь шла, в частности, о Джулиани.

      Чиновник "Нафтогаза" отметил, что не знал, насколько серьезно следует воспринимать Парнаса и Фруман. Однако увольнение с должности посла США в Украине Мари Йованович стало тревожным сигналом.

      До сих пор мне трудно понять, как такое возможно,
      – отметил Фаворов.

      Он не захотел давать комментарии по Джулиани, но сказал, что никогда не встречался и ничего не обсуждал с ним.

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      Вероятное давление на "Нафтогаз": что нужно знать

      • Группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани, пытались поменять руководство украинской газовой компании "Нафтогаз".
      • Бизнесменами из окружения Трампа и Джулиани были два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из штата Флорида Гарри Саджиант III.
      • Они продвигали связь с Джулиани и Трампом, пытаясь изменить высшее руководство большой государственной газовой компании Украины. План состоял в том, чтобы направить выгодные контракты компаниям контролируемым союзниками Трампа.
      • Согласно плану бизнесменов, гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева должен был заменить другой топ-менеджер компании Андрей Фаворов. Однако план был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года Владимиру Зеленскому.
      • После этого министр энергетики США Рик Перри попытался поменять команду топ-менеджеров "Нафтогаза".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Дональд Трамп Новости США
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