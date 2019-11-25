Давление на "Нафтогаз": Фаворов рассказал о контактах с людьми адвоката Трампа

Соратники Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман продвигали план по замене руководства "Нафтогаза" и отстранения от должности посла США в Украине Мари Йованович.

Они при этом хвастались своими связями с адвокатом Трампа Руди Джулиани и администрацией США, об этом рассказал глава дивизиона "Газ" НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, пишет CNN.

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Так, Фаворов встречался с Парнасом и Фруман в марте 2019 года во время конференции по энергетике в Хьюстоне.

Было понятно, что они проталкивали заключение выгодного для них соглашения о поставках американского газа. Они считали, что их связи с Джулиани помогут им достичь соответствующих договоренностей,

– пишет издание.

Фаворов отметил, что Парнас и Фруман пытались склонить его на свою сторону для замены руководителя "Нафтогаза", что он назвал "ошеломляющим предложением".

"Это абсолютное безумие ... Разумеется, я отклонил это предложение сразу. Это был мой первый опыт, когда два частных деятели обсуждали вопрос, который относится к внешней политике США", – рассказал он изданию.

По словам Фаворова, Парнас и Фруман "намекают на то, что у них есть возможность встречаться и обсуждать политику Украины с высокопоставленными чиновниками нынешней администрации, а также у низх есть другие каналы коммуникации". Речь шла, в частности, о Джулиани.

Чиновник "Нафтогаза" отметил, что не знал, насколько серьезно следует воспринимать Парнаса и Фруман. Однако увольнение с должности посла США в Украине Мари Йованович стало тревожным сигналом.

До сих пор мне трудно понять, как такое возможно,

– отметил Фаворов.

Он не захотел давать комментарии по Джулиани, но сказал, что никогда не встречался и ничего не обсуждал с ним.

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