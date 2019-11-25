Тиск на "Нафтогаз": Фаворов розповів про контакти із людьми адвоката Трампа

Соратники Руді Джуліані Лев Парнас та Ігор Фруман просували план щодо заміни керівництва "Нафтогазу" та усунення з посади посла США в Україні Марі Йованович.

Вони при цьому хвалилися своїми зв'язками з адвокатом Трампа Руді Джуліані та адміністрацією США, про це розповів голова дивізіону "Газ" НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов, пише CNN.

Знайте більше: Глава "Нафтогазу" Коболєв готовий свідчити у справі Джуліані: що про це треба знати

Так, Фаворов зустрічався із Парнасом та Фруманом у березні 2019 року під час конференції з енергетики у Г’юстоні.

Було зрозуміло, що вони проштовхували укладення вигідної для них угоди про постачання американського газу. Вони вважали, що їхні зв’язки з Джуліані допоможуть їм досягти відповідних домовленостей,

– пише видання.

Фаворов зазначив, що Парнас і Фруман намагалися схилити його на свій бік задля заміни керівника "Нафтогазу", що він назвав "приголомшливою пропозицією".

"Це абсолютне божевілля... Зрозуміло, я відхилив цю пропозицію відразу. Це був мій перший досвід, коли два приватні діячі обговорювали питання, яке відноситься до зовнішньої політики США", – розповів він виданню.

За словами Фаворова, Парнас і Фруман "натякають на те, що в них є можливість зустрічатися і обговорювати політику України з високопосадовцями нинішньої адміністрації, а також що вони мають інші канали комунікації". Мова була, зокрема, про Джуліані.

Посадовець "Нафтогазу" зазначив, що не знав, наскільки серйозно слід сприймати Парнаса і Фрумана. Однак звільнення із посади посла США в Україні Марі Йованович стало тривожним сигналом.

Досі мені важко зрозуміти, як таке можливо,

– зазначив Фаворов.

Він не захотів давати коментарі щодо Джуліані, але сказав, що ніколи не зустрічався й нічого не обговорював з ним.

Читайте також: США пропонували "Нафтогазу" свого радника: ЗМІ знайшли слід Януковича та Бойка

Ймовірний тиск на "Нафтогаз": що треба знати