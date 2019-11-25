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      Тиск на "Нафтогаз": Фаворов розповів про контакти із людьми адвоката Трампа

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      Посадовець "Нафтогазу" розповів про свої контакти з людьми Джуліані / "Нафтогаз"

      Соратники Руді Джуліані Лев Парнас та Ігор Фруман просували план щодо заміни керівництва "Нафтогазу" та усунення з посади посла США в Україні Марі Йованович.

      Вони при цьому хвалилися своїми зв'язками з адвокатом Трампа Руді Джуліані та адміністрацією США, про це розповів голова дивізіону "Газ" НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов, пише CNN.

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      Так, Фаворов зустрічався із Парнасом та Фруманом у березні 2019 року під час конференції з енергетики у Г’юстоні.

      Було зрозуміло, що вони проштовхували укладення вигідної для них угоди про постачання американського газу. Вони вважали, що їхні зв’язки з Джуліані допоможуть їм досягти відповідних домовленостей,
      – пише видання.

      Фаворов зазначив, що Парнас і Фруман намагалися схилити його на свій бік задля заміни керівника "Нафтогазу", що він назвав "приголомшливою пропозицією".

      "Це абсолютне божевілля... Зрозуміло, я відхилив цю пропозицію відразу. Це був мій перший досвід, коли два приватні діячі обговорювали питання, яке відноситься до зовнішньої політики США", – розповів він виданню.

      За словами Фаворова, Парнас і Фруман "натякають на те, що в них є можливість зустрічатися і обговорювати політику України з високопосадовцями нинішньої адміністрації, а також що вони мають інші канали комунікації". Мова була, зокрема, про Джуліані.

      Посадовець "Нафтогазу" зазначив, що не знав, наскільки серйозно слід сприймати Парнаса і Фрумана. Однак звільнення із посади посла США в Україні Марі Йованович стало тривожним сигналом.

      Досі мені важко зрозуміти, як таке можливо,
      – зазначив Фаворов.

      Він не захотів давати коментарі щодо Джуліані, але сказав, що ніколи не зустрічався й нічого не обговорював з ним.

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      Ймовірний тиск на "Нафтогаз": що треба знати

      • Група бізнесменів з оточення президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані, намагалися змінити керівництво української газову компанію "Нафтогаз".
      • Бізнесменами з оточення Трампа та Джуліані були два уродженці СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, а також нафтовий магнат зі штату Флорида Гаррі Саджіант III.
      • Вони просували зв'язок з Джуліані та Трампом, намагаючись змінити вище керівництво великої державної газової компанії України. План полягав у тому, щоб скерувати вигідні контракти компаніям контрольованим союзниками Трампа.
      • Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва повинен був замінити інший топменеджер компанії Андрієм Фаворов. Однак план був зірваний програшем колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року Володимиру Зеленському.
      • Після цього міністр енергетики США Рік Перрі спробував змінити команду топменеджерів "Нафтогазу"

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Нафтогаз
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