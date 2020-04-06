Давление на Трепака по делу Стерненка: ВСК обратилась к генпрокурору Венедиктовой

Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и остальных дел относительно нападений на активистов выразила обеспокоенность заявлениями экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Последний говорит о давлении, которое на него оказывали по делу активиста Сергея Стерненка.

Как в фейсбуке подчеркнул глава этой ВСК Игорь Васильев, давление на Трепака заключалось в том, чтобы тогдашний заместитель генпрокурора подписал подозрение Стерненку.

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"Убежден, что это противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам", – отметил он.

В связи с такой ситуацией ВСК требует предоставить официальные разъяснения относительно:

вышеупомянутого давления на Трепака,



освобождение экс-заместителя генпрокурора от функциональных обязанностей по координации департамента, который расследовал дело убийство Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов.

Соответствующее обращение комиссия направит на имя действующего генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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