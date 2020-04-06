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      Давление на Трепака по делу Стерненка: ВСК обратилась к генпрокурору Венедиктовой

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      ВСК требует от Венедиктовой объяснить давление на Трепака / Коллаж 24 канала

      Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и остальных дел относительно нападений на активистов выразила обеспокоенность заявлениями экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Последний говорит о давлении, которое на него оказывали по делу активиста Сергея Стерненка.

      Как в фейсбуке подчеркнул глава этой ВСК Игорь Васильев, давление на Трепака заключалось в том, чтобы тогдашний заместитель генпрокурора подписал подозрение Стерненку.

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      "Убежден, что это противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам", – отметил он.

      В связи с такой ситуацией ВСК требует предоставить официальные разъяснения относительно:

      • вышеупомянутого давления на Трепака,
         
      • освобождение экс-заместителя генпрокурора от функциональных обязанностей по координации департамента, который расследовал дело убийство Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов.

      Соответствующее обращение комиссия направит на имя действующего генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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      Что предшествовало этим событиям

      Недавно Трепак заявил, что Венедиктова требовала объявить о подозрении Сергею Стерненко. В 2018 году активист, защищаясь от нападающих, нанес одному из них смертельное ранение. Из-за этого дела у него собственно и возник якобы конфликт с главой Офиса генпрокурора.

      Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу. При первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления,
      – отметил Трепак.

      По его словам, он был впечатлен формулировкой вопроса. Ведь невозможно говорить о подозрении, не изучив дело и не зная его обстоятельств. В таком случае объявление подозрения – незаконно. Экс-заместитель генпрокурора отметил, что Венедиктовой такая позиция не понравилась.

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      Отставка Трепака: что известно

      В конце марта Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. Впоследствии Трепак написал заявление об отставке, генпрокурор подписала этот документ.

      Сам Трепак утверждает, что его решение об отставке является добровольным и по собственному желанию. Он добавляет, что оно не имеет отношения к шагам Венедиктовой относительно отстранения. По словам Трепака, ему не понравилось перераспределение полномочий в Офисе генпрокурора.

      Он назвал его "способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора". В то же время, по его мнению, такое перераспределение делает невозможным дальнейшее выполнение процессуальных полномочий, в частности, по делам Майдана и делам нападения на активистов.

      Сама же Венедиктова убеждала, что отставка Трепака – это сугубо его решение. Генпрокурор добавила, что согласно новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Алексея Симоненко.

      Подробнее с биографией Виктора Трепака можете ознакомиться по этой ссылке.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Скандал Сергей Стерненко Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Виктор Трепак Новости Украины Новости политики
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