Тиск на Трепака щодо справи Стерненка: ТСК звернулася до генпрокурора Венедіктової

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з розслідування вбивства Катерини Гандзюк і решти справ щодо нападів на активістів висловила занепокоєння заявами ексзаступника генпрокурора Віктора Трепака. Останній каже про тиск, який на нього чинили у справі активіста Сергія Стерненка.

Як у фейсбуці підкреслив голова цієї ТСК Ігор Василів, тиск на Трепака полягав у тому, аби тодішній заступник генпрокурора підписав підозру Стерненку.

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"Переконаний, що це суперечить не тільки процесуальному законодавству, а й морально-етичним нормам", – зауважив він.

У зв’язку з такою ситуацією ТСК вимагає надати офіційні роз’яснення щодо:

вищезазначеного тиску на Трепака,

звільнення ексзаступника генпрокурора від функціональних обов’язків щодо координації департаменту, який розслідував справу вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

Відповідне звернення комісія надішле на ім’я чинного генпрокурора Ірини Венедіктової.

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Що передувало цим подіям

Нещодавно Трепак заявив, що Венедіктова вимагала оголосити про підозру Сергію Стерненку. У 2018 році активіст, захищаючись від нападників, завдав одному з них смертельне поранення. Через цю справу у нього власне і виник нібито конфлікт з очільницею Офісу генпрокурора.

Венедіктова проявила величезний інтерес до цієї справи. За першої же розмови про нього сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні злочину,

– зазначив Трепак.

За його словами, він був враженим формулюванням питання. Адже неможливо говорити про підозру, не вивчивши справу та не знаючи її обставин. У такому разі оголошення підозри – незаконне. Ексзаступник генпрокурора наголосив, що Венедіктовій така позиція не сподобалася.

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Відставка Трепака: що відомо

Наприкінці березня Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх резонансних справ, розслідуванням яких він займався. Згодом Трепак написав заяву про відставку, генпрокурор підписала цей документ.

Сам Трепак переконує, що його рішення про відставку є добровільним і за власним бажанням. Він додає, що воно не має стосунку до кроків Венедіктової щодо усунення. За словами Трепака, йому не сподобався перерозподіл повноважень в Офісі генпрокурора.

Він назвав його "способом впливу і втручання в здійснення повноважень прокурора". Водночас, на його думку, такий перерозподіл унеможливлює подальше виконання процесуальних повноважень, зокрема, у справах Майдану та справах нападу на активістів.

Сама ж Венедіктова переконувала, що відставка Трепака – це суто його рішення. Генпрокурорка додала, що за новим розподілом обов'язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Олексія Симоненка.

Детальніше з біографією Віктора Трепака можете ознайомитися за цим посиланням.