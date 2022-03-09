Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями
Источник:телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Всемирный экономический форум в Давосе прекратил сотрудничество с Россией. Такое решение одобрили из-за войны, которую государство-агрессор начало в Украине.
Форум прекратил все контакты с подсанкционными лицами. Также он "заморозил" отношения с российскими организациями.
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На фоне зверств России в Украине международные организации, бренды и компании перестают сотрудничать с Москвой.
Что известно о Давосском форуме
Это международная неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Ее деятельность направлена на развитие международного сотрудничества. Миссия организации – "стремление к улучшению состояния мира путем привлечения представителей бизнеса, а также политических, академических и других лидеров".
Ежегодная встреча под эгидой Форума проводится в Давосе. Она включает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, интеллектуалов и журналистов. Деятели обсуждают самые актуальные вопросы мира.
Источник: Википедия
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