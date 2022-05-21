Даже актеру Моргану Фриману: Россия навсегда запретила въезд Байдену, Остину и Псаки

Россияне расширили список американцев, которым навсегда запретил въезд на территорию страны-агрессорки. В общей сложности под санкции попали почти тысяча человек.

Среди граждан Соединенных Штатов Америки, которым российское министерство иностранных дел навсегда запретило въезд, есть даже президент Джо Байден.

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Также под персональные санкции попал сын главы США Хантер Байден.

В Россию не попадет тысяча человек

Министерство страны-захватчицы внесли в санкционный список практически полным составом членов Конгресса и Сената США.

Впрочем, россияне не ввели ограничения против некоторых фамилий сенаторов, голосовавших против 40-миллиардного пакета помощи Украине.

Всего в опубликованном МИД России списке 963 американских граждан, которым отныне запрещен въезд на территорию страны-агрессорки и наложены персональные санкции.

В то же время российские власти решили ввести санкции против главы Пентагона Ллойда Остина. Также в списке есть основатель ПИК Blackwater Эрик Принс, уже бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также спикер Госдепа Нед Прайс.

Интересно, что под ограничения россиян попал и американский

Кроме того, 21 мая Россия опубликовала аналогичный список по Канаде. Туда вошел премьер страны Джастин Трюдо.

Напомним, в апреле 2022 под санкции России уже попали 398 американских конгрессменов. Речь как о политиках Соединенных Штатов, так и о Канаде.

Детальнее "Никакой Сызрани": россияне ввели санкции против конгрессменов США и Канады

Санкции против России: последние новости

Пока Россия вводит абсурдные ограничения против американцев, Запад вводит серьезные санкции против страны-агрессорки.

Впрочем, в Евросоюзе пока нет полного согласия по запрету на покупку российской нефти. Основным торможением этого решения занимается Венгрия.

Руководство страны требует от Европы компенсации на сумму от 15 миллиардов евро. Иначе венгры заявили о неготовности идти на такой шаг для удержания агрессора.

Европейский Союз начал подготовку к полному отказу от российского газа. В настоящее время идет планирование мер по удержанию цен и облегчению шока от отказа от дешевых российских энергоносителей.

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