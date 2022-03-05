Даже в Антарктиде не скроется, – адвокат допустил приговор Путину

В обществе активно обсуждают будущий судебный приговор Владимиру Путину из-за его преступлений против Украины. По международному праву глава Кремля "наделал" уже на несколько вердиктов.

Об этом в эфире 24 канала рассказал адвокат Сергей Старенький. По его словам, все же право в мире не очень быстро.

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Адвокат: К сожалению, казнить не получится

Как рассказал адвокат, преступлений у российского диктатора очень много, но если его судить международными судами, то говорится об основном преступлении, которое совершают по его прямому указанию. Это геноцид украинского народа.

Если это геноцид, то казнить не получится, к сожалению, потому что Европа отказывается от смертной казни, но пожизненное заключение очевидно, если его поймать. Сергей Старенький Адвокат

Старенький заметил, что в практике международного уголовного суда были и заочные приговоры. Однако тогда еще была смертная казнь.

Думаю, если такой приговор выносят, то Путин даже в Антарктиде не скроется, потому что там наша полярная станция также контролирует эти вопросы,

– добавил он.

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