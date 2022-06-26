Даже без паспортов: Украина готовит маршруты из Эстонии и Латвии для депортированных украинцев

Депортированные украинские смогут вернуться в Украину. Их будут впускать даже без паспортов.

Соответствующую информацию Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона "Единые новости". Об этом министр сказала 25 июня – на 122 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Депортированные украинцы смогут вернуться в Украину

Трем четвертым людей от всего числа прошедших эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину,

– рассказала Верещук.

Добавила также, что:

сейчас власти разрабатывают маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов;

ведь паспортов у этих людей просто нет, потому что российские оккупанты их отбирают в "фильтрационных лагерях";

власть будет помогать им добраться до Украины.

"Это будет Эстония, Латвия (маршруты будут курсировать оттуда – 24 канал). С этой стороны самый большой поток депортированных возвращается", – рассказала Ирина Верещук.

Объяснила также, что наши границы с Россией закрыты, однако есть договоренность с пограничниками – если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, то наша сторона будет пропускать их без паспортов, без документов, удостоверяющих личность.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заверила, что главное для людей – найти путь, чтобы вернуться домой, зазвонить в министерство и там помогут с билетами и паспортными документами.

Верещук рассказала о действиях Красного Креста по поводу "фильтрационных лагерей"

Ирина Верещук пояснила, что представители Красного Креста были в "фильтрационных лагерях" во время эвакуации гражданских из "Азовстали".

То есть, они все видели и фиксировали, однако результата нет и россияне не привлечены к ответственности.

Международное гуманитарное право со всеми конвенциями вместе взятыми – бессильно,

– сказала министр.

Также она добавила, что международные представители особо не влияли на процесс даже после увиденных там ужасов.

Что этому предшествовало

Российские оккупанты на въезд и выезд из временно оккупированных городов обустроили так называемые "фильтрационные лагеря". Там россияне позволяют себе забирать у людей документы, раздевать их и избивать, хотя это противоречит международному праву. Также враги могут проверять телефоны и искать патриотические татуировки на теле.

Украинский правозащитник Павел Лисянский рассказал, что это концлагеря, где украинцам выдают талоны. Он объяснил, что там враги решают судьбу украинцев – кого-то отпускают, кого-то отправляют в Россию, а кого-то пытают или даже убивают.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в этих "лагерях" враг незаконно держит украинцев. В частности, в лагере в Мариуполе многие мужчины держат более 2 недель. Они спят на земле, а есть им дают только кашу раз в сутки. Хотя мариупольцы уже прошли "фильтрацию", но оккупанты до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря.

Петр Андрющенко объяснил, что причины враг также не сообщает, но в неофициальных разговорах российские солдаты говорят о "резерве либо для мобилизации, либо для работ".

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