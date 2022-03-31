Даже если нет гуманитарных коридоров: эвакуация из Луганской области происходит каждый день

В Луганской области продолжаются активные боевые действия. Поэтому местных жителей вывозят из региона ежедневно.

Эвакуация происходит даже если нет согласованных зеленых коридоров. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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Работа по организации гуманитарных коридоров проходит постоянно, однако российская сторона их не согласовывает.

Постоянно эвакуационные автобусы выезжают из Кременной, Лисичанска, Северодонецка, частично из Рубежного, где контролируют наши защитники. Также иногда наши перевозчики прорываются в Попасную, забирают небольшую группу людей,

– сказал Гайдай.

Он отметил, что сейчас важно эвакуировать людей из Рубежного и Попасной. Ведь эти населенные пункты сейчас очень обстреливаются. Бои проходят уже в самих городах.

"Нет возможности не то, чтобы эвакуировать, а даже гуманитарный груз туда доставить. Настолько плотный обстрел", – добавил глава ОВА.

Российская армия привлекла уже все – авиацию, артиллерию, тяжелые калибры, минометы. Однако, по словам Гайдая, радует то, что наши защитники прекрасно ведут ответный огонь.

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