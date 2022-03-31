Евакуація відбувається навіть, якщо немає погоджених зелених коридорів. Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.
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Робота щодо організації гуманітарних коридорів відбувається постійно, однак російська сторона їх не погоджує.
Постійно евакуаційні автобуси виїжджають з Кремінної, Лисичанська, Сєвєродонецька, частково із Рубіжного, де контролюють наші захисники. Так само іноді наші перевізники прориваються у Попасну, забирають невеличку групу людей,
– сказав Гайдай.
Він зазначив, що зараз важливо евакуювати людей з Рубіжного та Попасної. Адже ці населені пункти зараз дуже обстрілюються. Бої відбуваються вже у самих містах.
"Немає можливості не те щоб евакуювати, а навіть гуманітарний вантаж туди доставити. Настільки щільний обстріл", – додав голова ОВА.
Російська армія залучила вже все – авіацію, артилерію, важкі калібри, міномети. Однак, за словами Гайдая, тішить те, що наші захисники чудово ведуть вогонь у відповідь.
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