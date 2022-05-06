Даже если все ракеты запустят, – Арестович говорит, что остановить железнодорожное сообщение нереально

Российские оккупанты ежедневно наносят удары по Украине. Регулярны также атаки железнодорожной инфраструктуры. Но Алексей Арестович успокоил: уничтожить ее полностью захватчикам не удастся.

Во время телемарафона советник главы Офиса Президента Алексей Арестович совместно с журналистами обсудил обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Как отметил он, уничтожить её полностью ракетными ударами Россия не сможет, передает 24 канал.

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Россия стремится остановить движение поездов по Украине

Надо понимать, что попытки остановить железную дорогу – это не реально. Даже если все ракеты, которые у них есть, сразу запустят, то они не остановят нашу железную дорогу,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что железную дорогу таким способом разрушить невозможно. Следовательно, беспокоиться по этому поводу просто не стоит.

Что известно о предыдущих обстрелах железной дороги

Так, утром 25 апреля, российские оккупанты ударили сразу по пяти железнодорожным станциям на Западе, а также в Центре Украины. В результате той атаки, сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин, погиб 1 железнодорожник, а еще 4 получили ранения.

Массированные ракетные удары по железной дороге оккупанты нанесли также 3 мая. Тогда они ударили сразу по 6 станциям. В Укрзализныце отметили, что повреждения инфраструктуры тяжелые.

5 мая оккупанты ударили по Днепру. В "Укрзализныце" тогда сообщили, что вражеские военные уничтожили их объект инфраструктуры в городе. В результате пришлось вынужденно остановить движение ряда поездов.

С начала войны по Украине запустили 1 300 ракет

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что Россия по Украине выпустила 1 300 ракет . Так, с начала полномасштабного вторжения на нашу территорию, оккупанты лупили практически по всем регионам страны.

Каждый свой ракетный обстрел россияне пытаются прикрыть ударом по военным объектам. Ими же на самом деле оказываются дома мирного населения, железнодорожные пути или критическая для города инфраструктура. Это еще раз доказывает, что враги максимально непредсказуемы, а их действия – хаотичны и направлены на уничтожение Украины в целом.

Следовательно, как только раздастся сигнал о воздушной тревоге – отправляйтесь немедленно в укрытия. Это может спасти вам жизнь. Не стоит пренебрегать сиреной, так как невозможно угадать, куда прилетит в следующий раз. Особенно опасно находиться на улице во время объявления воздушной тревоги, потому что травмировать может не только вражеская ракета, но и обломки, которые разлетаются по сторонам в результате удара.

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