Даже мужчины не выдерживали и сдавались, – увлекательный рассказ украинской снайперши с фронта

Чтобы стать снайпером, надо быть очень выносливым и натренированным. Пойти на это может не каждый, но главное – очень сильно хотеть и идти к цели. О сложностях в работе, оружии и жестком обучении – читайте далее.

Свою историю для проекта "Vоїн – це я" от Военного телевидения Украины рассказала снайперша 132 отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Ее позывной – "Вискас".

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Я всегда знала, кем я хочу стать, какой деятельностью хочу заниматься. Знала еще с детства и постепенно к этому шла. Однако боевые действия ускорили этот процесс и повысили желание попасть в Вооруженные силы Украины.

Я сразу осознавала деятельность, которой я хочу заниматься. Это в характере заложено и все. Так сложилось, что попала в разведывательный батальон и вступила на этот пост – разведчица-снайпер.

Чем работает "Вискас"

На вооружении у меня есть две винтовки: Z10 и Savage 110.

Коротко о Z10

Это винтовка украинского производства, довольно неплохая в работе.

С Z10 можно работать на расстояние 1200 метров.

Калибр – 7,62. Раньше этот калибр у нас стоял в снайперской винтовке Драгунова, но ее сняли с вооружения.

Коротко о Savage 110

Это уже более сильная винтовка.

Калибр больший – 8,6.

Расстояния для работы также увеличиваются – на 1500 – 2000 метров можно работать.

Важно понимать партнера по работе

. Если у нас позиция до 500 – 600 метров – нам нет смысла тащить с собой Savage 110, потому что у нее и большие габариты и больший вес. А с Z10 ты уверенно можешь работать на это расстояние.

Мы работаем всегда в паре. Чтобы была уверенность в своем партнере, мы должны чувствовать его, знать на 100%. Это не твой коллега, это твой друг, собрат, на каком-то высоком уровне вы понимаете друг друга.

В определенный момент ты даже без слов поймешь, что нужно ему, а что – тебе. Он сделает то, что нужно тебе, всегда поддержит.

Работа разделяется на двоих. Один, например, может лежать позади и наблюдать, говорить тебе расстояния, направления, поправки, чтобы ты не высовывался со своей позиции, а просто делал выстрел.

Снайперша подчеркнула, что важно понимать партнера / Скриншот из видео "Vоїн – це я"

Первая ротация

Первая моя ротация была в 2020 году непосредственно с нашим разведывательным батальоном. Выполняла там разные работы:

прикрытие групп;

работа в группе снайперов;

наблюдение – все, что присуще разведывательному батальону.

Боевикам отправляют снайперов из России

Если учитывать террористические войска – у них нет таких подготовленных специалистов, поэтому их отправляют из России. Там уже действительно подготовленные специалисты, потому что работают они жестко, очень жестко... Очень часто "снимают" наших бойцов.

Однако мы им не уступаем ни в коем случае. Мы можем дать им достойный отпор.

Они всегда активно работают. Особенно, когда перемирие началось – минометные обстрелы уменьшились, а снайперы активизировались, ведь наши бойцы меньше высовываются и они хотят их вылавливать.

Оружие врага

Если брать так называемых ополченцев, то у них оружие старых образцов. Если уж брать специалистов высшего уровня, то там винтовки мировых производителей, которые действительно себя хорошо показывают. Они могут их даже испытывать на наших территориях.

Наблюдение днем и ночью

В летний период у нас было задание, оно длилось неделю. Мы выходили на наблюдательный пост утром, возвращались вечером, несколько часов спали, а потом ночью снова выходили на наблюдательный пост и утром возвращались. Так было циклично.

То есть 8 – 9 часов, но мы менялись с партнером. Если постоянно наблюдать, то уже и зрение не так воспринимает всю территорию. Ты можешь не заметить того, что было, что появилось, если постоянно наблюдать самостоятельно. Для этого и существует партнер.

Как готовится к ночному наблюдению

Наблюдение ночью длилось 7 – 8 часов. Мы с позиции не вылезали никуда, просто наблюдали, не двигались. Так продолжалась вся ночь просто.

Все затекает. Ты как-то стараешься незаметно кончиками пальцев пошевелить, чтобы как-то расциркулировать кровь.

В туалет, конечно, хочется. Однако ты понимаешь, что придется пролежать там не один час, поэтому накануне стараешься не пить. Также ты должен пару часов поспать.

У тебя нет выбора, если хочется спать во время наблюдения – ты все равно должен досидеть до конца. От этого зависит и твоя жизнь, и жизнь твоих собратьев.

Конечно, это тяжело, но если у тебя есть подготовка – ты это сделаешь. Без подготовки – нет. Ты должен постепенно наращивать свои способности.

До ротации у меня было одно представление о войне, а после – оно кардинально изменилось. До ротации оно было где-то "там в небе", а сама ротация приземлила и показала, какие подходы эффективны, а какие – нет.

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Как учат снайперов

Я чувствую, что это мое. Особенно после того, как уже проходишь обучение. Тебя учат очень многому. У нас очень сильная база в учебных школах. Они дают тебе все.

Они дают тебе базу, а дальше ты должен наращивать свои навыки, совершенствоваться. Непосредственно первый мой курс был зимой. Это впервые он проходил зимой. Обычно осенью, летом, весной.

Снайперша рассказала, как училась / Скриншот из видео "Vоїн – це я"

Зимой – это был самый жесткий курс. Сначала идет селекция 2 недели: физические испытания, психологические, моральную подготовку проверяют. Ты посещаешь также психолога, медицинский осмотр проходишь.

Физические испытания там были очень жесткие.

Я, как девушка, там была одна. Вообще в этой школе я была первая. Даже мужчины не доходили до конца и сдавались, но мне наоборот это добавляло желания дойти до конца.

Хоть и сил бывало не хватало, но ты понимаешь, чего ты хочешь и идешь к этому.

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У меня очень большое желание. Я хочу, чтобы все наши территории освободились. Я не хочу, чтобы они пришли на наши территории, дальше продолжали нас кошмарить, убивать наших людей и навязывать им свое мнение.

Воин – это я.