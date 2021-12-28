Российскую технику можно было легко спутать с украинской, как это чуть не случилось у военнослужащего 138 центра спецназначения Военной службы правопорядка Алекса. Он анонимно рассказал свою историю для проекта "Vоїн – это я" от Военного телевидения Украины.

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Что этому предшествовало

Среди ночи нас при поддержке Ми-8 и Ми-24 перебросили в село Парасковиевка. Тогда рядом с Артемовском. Сейчас с Бахмутом.

База состояла из 2 объектов:

техническая территория – сама шахта, где на глубине был один из крупнейших складов стрелкового оружия в Восточной Европе;

административная территория – размер примерно 150 на 150.



Военный рассказал о военных действиях возле Бахмута / Скриншот из видео

Была попытка нас прощупать, когда из автомобиля по нам выпустили "очередь" из автомата, и машина "убежала". Мы начали активно обустраивать наши позиции на этих 2 объектах.

Понимали, что рано или поздно нам придется держать бой, защищать наш объект, поскольку ситуация становилась все более критической. На территории Украины появлялось все больше наемников.

Рассчитывали сами на себя

На Славянск тогда проходили 2 трассы. Основная трасса – это Харьков – Ростов. От нас она располагалась примерно в 500 – 600 метрах. Мы могли наблюдать движение и людей, и разного транспорта в сторону Славянска. Это прямая дорога. От нас до Славянска было где-то около 50 километров.

Запросы "наверх" были необнадеживающими. Кто нам может помочь в трудной экстренной ситуации?

Нам сказали: "Ребята, в радиусе 50 километров вам никто не поможет". Мы знали, что можем рассчитывать только на собственные силы.

Публичній захват села Парасковиевка

В начале июня была попытка захвата нашего объекта в Парасковиевке. Была основная ударная группа, которая двигалась на автомобиле КамАЗ "Мустанг" российского производства и военном КамАЗе с 12,7 пулеметом с большим российским флагом на борту. На нем в кузове находились около 20 россиян. Были не местные жители, поскольку не ориентировались на местности.

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Вторая группа заходила с другой, западной стороны. Удивило то, что они действовали не скрываясь. Прямо перед нами было их десантирование. На расстоянии 35 – 50 метров проходила дорога. КамАЗ притормозил и, двигаясь 5 километров в час, из него начали выпрыгивать вооруженные люди. Открыли огонь.

Отпор оккупантам

Сразу же открыли огонь и мы. Это было практически одновременно. Таким мощным огнем мы свели на нет попытки врага.

Мы подбили КамАЗ. Затащили его на территорию базы. Для нас были некоторые приятные моменты. В середине в кузове мы нашли полностью в комплекте три АС-17. По 3 коробки гранат на каждый.

При чем на этих гранатометах были отметки корректором – первая РМП, вторая РМП и по номерам. Если правильно говорю, то гранатометы забрали у батальона морской пехоты из Феодосии. У наших войск тогда. Еще в марте 2014 года.



Военный анонимно поделился о бое с оккупантами / Скриншот из видео

Один из гранатометов я забрал к себе на позицию. У меня позиция была на крыше многоэтажки. Мы с товарищем оборудовали около 70 мешков с песком и сняли 2 борта с КамАЗа. Сделали неплохую позицию для себя.

Какие были потери

Оружия и боеприпасов нам хватало для ведения довольно плотного боя. Затем разведка через несколько дней доложила о том, что противник понес серьезные потери.

С нашей стороны потерь не было. Ни раненых, ни убитых. Со стороны противника было около минус 20 человек – 12 человек "трехсотых" и 8 "двухсотых".

Тогда же погиб "правая рука" Игоря Безлера – "Беси". Это опять же по данным разведки. На что Безлер или "Бес" ругался и кричал, что его "правая рука" и товарищ, с которым он прошел Нагорный Карабах, 2 Чечни, конфликт с Грузией, "нашел" свою пулю в Украине.



Игорь Безлер был одним из лидеров пророссийских боевиков / Фото From-UA

Украинский флаг для жителей

Далее мы поняли, что это не последняя попытка, и искали возможности улучшить свои позиции. Мы знали, что находимся на поверхности, а под нами огромный склад оружия. Мы оттуда даже достали пулемет "Максим" и ДШК – 12,7-миллиметровый станковый пулемет Дегтярева – Шпагина образца 1938 года.

"Максим" стоял в окне и играл роль ложной позиции для врага.

Сама деревня была в долине, а здание возвышается. На здании стояла мачта связи, где-то метров 8 высотой. Мы с товарищем стояли и прицепили украинский флаг.

Я подумал: сегодня они увидят украинский флаг, потому что он был виден со всех сторон. Также он морально играл, по моему мнению, большую роль. Местное население, которое было за Украину и видело украинский флаг, но не хотело показывать этого, подняло и их, и наш моральный дух.

Я подумал тогда, что сегодня они увидели флаг, завтра соберутся с мыслями, и думаю, что именно через день на мое дежурство они придут к нам, его сбивать или убирать. Так оно и вышло.

Наращивание войск россиян

Через 2 дня рано утром на рассвете я услышал неприятный для нас звук танкового двигателя. Я посмотрел в бинокль и увидел, что со стороны Дебальцева спускается по серпантину колонна техники. Во главе этой колонны шли танки.

У нас не было противотанковых управляемых ракет. Это были максимум гранатометы. Тогда, находясь на крыше многоэтажки, я думал, что может это мой последний день.

На подходе один из танков произвел выстрел. Снаряд прилетел выше, неподалеку от меня. Я услышал его шелест, и сразу на подходе этой колонны начала работать пара 120-миллиметровых минометов.

Причем меткость и работа этой батареи была очень на высоком уровне. Они попали первыми же минами в наши позиции. Фактически квадрат их поражения был где-то 200 на 200 метров, грубо говоря.

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Находясь на крыше бетонной, я понял, что нужно как-то действовать. Пополз на край крыши посмотреть, куда и как примерно ложатся мины – с какой стороны. Чтобы определить направление, откуда ведется огонь.

Я даже увидел силуэты, тени. Примерно видел, откуда ведут огонь, направление, скорректировал свой автоматический гранатомет. Поднял на максимум по высоте. По горизонтали разблокировал и полностью весь короб зарядил.

Выпустил "веером" 29 гранат в том направлении. Минометы прекратили работать. Через секунд 20 мы услышали разрывы. Минометы прекратили работать, и затем разведка докладывала, что из расчета минометных обслуг были шестеро ранены.

"Оглушенный" танк агрессоров

Нам повезло и с танком, который, курсируя по деревне, пытался выйти к нам. Пехоту мы отсекли, и танк "пошел" на нас не прикрытый. После выхода на прямую наводку, а прямое наведение у него было метров 50 до нашей территории, в него полетели гранатометные выстрелы. Особого поражающего эффекта они не дали, потому что расстояние было слишком мало.

Гранаты не срабатывали, но того было достаточно, когда мы потом забрали его. Там была внутри кровь, то есть экипаж был оглушен.

Еще очень нам повезло – это то, что у танка заклинила пушка, и он не смог стрелять. Не сумев стрелять, у него была задержка. Потом экипаж понял, что нужно что-то делать, потому что в них летит со всех сторон.

Они пошли по территории нашей базы. При чем, намотав на правый бок где-то около 5 – 6 МЗП. Было видно, что танк начинает работать не так, как нужно. Начинает "тупить".

Они развернулись. Пытались сбежать. Они буквально убежали где-то 1,5 километра. Сразу после того, как "прошла" колонна. Танк фактически шел на прикрытие проходившей колонны.

Колонна ушла, танк был не прикрыт. Мы поняли, что наше командование дало команду выдвинуться вперед – 2 наших группы и одна третьего полка. Получилось. Танк нашли.

Найденные вещи в танке – из Санкт-Петербурга

Первыми нашли танк "тройку". Затем подтянулись специалисты из центра разминирования. Проверили танк на заминированность. Среди нас были люди, которые раньше служили в танковых войсках и разбираются в этой технике.

У нас тогда был экипаж – 2 подполковника и капитан. Один из подполковников сел за руль, завел танк, и так мы забрали его, затащили его на территорию воинской части своим ходом. В течение дня нам помогли с базы хранения бронетехники. Хорошо, что она там была.

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На следующие сутки у нас уже было существенное усиление. Было гораздо спокойнее, потому что у нас появился танк. Внутри танка мы нашли все документы:

пятизначный номер части;

подпись капитана гвардии;

формуляры;

печати.

По номеру пробили, что танк 1989 года производства. В 1989 году был передан в Россию. Прошел модернизацию и находился на хранении на базе НЗ под Санкт-Петербургом. Его быстро привели в рабочее состояние и отправили в Украину. Это один из первых танков, который зашел на территорию Украины.

Колонна техники: наши или не наши

Кстати, в этой операции принимали участие специалисты и военнослужащие 25-й бригады. Они были на глубине как последний рубеж.

Если бы нас захватили, они бы держали лифт и шахту. Вообще в течение, может, 3 месяцев мы держали и удержали этот объект. Нас освободили, первая колонна до нас дошла в начале июля.

Как только Славянск "упал", мы зашли, и где-то через несколько дней до нас уже добралась первая колонна. Причем мы не знали, что это наши.

Мы не владели ситуацией. Колонна зашла прямо в деревню и обошла нас. Во главе танк или даже 2 танка, техника, ЗУШки, БТРы. Хорошо, что возглавлял эту колонну человек, который был знаком с другим руководителем, который был с нами.

Они встретились, переговорили, и нам сразу стало легче, мы поняли, что это наши и мы уже освобождены. Нас освободили.