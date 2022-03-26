"Даже рот не откроют из-за смерти сына": как в "ВКонтакте" реагируют на гибель россиян

Несмотря на скрытые враждебной властью потери оккупантов, россияне массово хоронят своих погибших родных. Однако очень расстраиваться они не намерены.

"Телебачення Торонто" промониторило, как в соцсетях россияне реагируют на гибель своих братьев, сыновей и мужей. Об этом рассказал в эфире 24 канала сценарист, ведущий шоу Макс Щербина.

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Журналисты ввели в поиске популярной соцсети среди россиян "ВКонтакте" – "в ходе специальной операции".

Родные погибших оккупантов почти не реагируют

Смотрите полный выпуск "Телебачення Торонто" о том, как родственники оккупантов реагируют на их смерть.

Они пытались найти реакцию родных погибших оккупантов на войну, которую развязала Россия против Украины.

У вас убили брата, сына, отца. Как вы на это реагируете? Преимущественно либо никаким образом, либо какими-то стихами,

– рассказал Щербина.

По его словам, какой-то рефлексии на смерть родных, недовольства или понимания у оккупантов нет. В публикациях – только поэзия со словами: "Он умер, исполняя свой долг, защищая наш мир". Такая ситуация вводит в диссонанс.

"Неужели вы настолько "забиты", что даже рты не откроете из-за смерти своего ребенка или мужа? Нет, не откроют", – сказал сценарист шоу.

Отметим, что в минобороны России во второй раз за время войны, 25 марта, озвучили потери своих военных. Там заговорили только о 1 351 погибшем. Однако на самом деле мертвых оккупантов в разы больше – более 14 тысяч.

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