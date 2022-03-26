"Телебачення Торонто" промоніторило, як у соцмережах росіяни реагують на загибель своїх братів, синів та чоловіків. Про це розповів в ефірі 24 каналу сценарист, ведучий шоу Макс Щербина.
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Журналісти ввели у пошуку популярної соцмережі серед росіян "ВКонтакте" – "в ходе специальной операции".
Рідні загиблих окупантів майже не реагують
Вони намагалися знайти реакцію рідних загиблих окупантів на війну, яку розв'язала Росія проти України.
У вас вбили брата, сина, батька. Як ви на це реагуєте? Переважно або жодним чином, або якимись віршами,
– розповів Щербина.
За його словами, якоїсь рефлексії на смерть рідних, незадоволення чи розуміння в окупантів немає. У публікаціях – лише поезія зі словами: "Він помер, виконуючи свій борг, захищаючи, наш мир". Така ситуація вводить у дисонанс.
"Невже ви настільки "забиті", що навіть роти не відкриєте через смерть своєї дитини чи чоловіка? Ні, не відкриють", – сказав сценарист шоу.
Зауважимо, що в міноборони Росії вдруге за час війни, 25 березня, озвучили втрати своїх військових. Там заговорили лише про 1 351 загиблий. Однак насправді мертвих окупантів в рази більше – понад 14 тисяч.
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