"Даже в самые темные времена есть надежда": фото снеговика из заблокированного Мариуполя

Мариуполь и мариупольцы изо всех сил борются за свою жизнь. И среди взрывов вражеских снарядов и свиста пуль находилось время для чего-то хорошего. Например, лепки снеговика.

В сети выложили трогательное фото снеговика, которого слепила маленькая жительница Мариуполя. Сделала она это еще в начале марта, когда в городе выпал снег.

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Радовалась, что может поиграть как в мирное время

Его слепила маленькая Таисия. А историю девочки рассказала ее мама. К счастью обе сейчас в безопасности, ведь им удалось покинуть Мариуполь.

Мама рассказывает, что 8 марта они с дочкой пошли искать связь к "1000 мелочей". Пока она пыталась позвонить, ее дочь лепила снеговика.

Было шумно, слышали взрывы, но Тая очень любит снег. Впервые за несколько дней вышла из подвала и очень радовалась, что может поиграть как в мирное время!,

– сказала она.

Отметим, что это тот самый снег, который потом горожане топили, чтобы добыть хоть какую-то питьевую воду. А сама история маленькой Таи очередное подтверждение того, что даже в самые темные времена у всех нас есть место для надежды и света.

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