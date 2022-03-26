У мережі виклали зворушливе фото сніговика, якого зліпила маленька мешканка Маріуполя. Зробила вона це ще на початку березня, коли у місті випав сніг.

Читайте також Усі на планеті мають знати, що робить Росія, – Зеленський про воєнні злочини окупантів

Тішилася, що може пограти як у мирний час

Його зліпила маленька Таїсія. А історію дівчинки розповіла її мама. На щастя обоє зараз у безпеці, адже їм вдалося покинути Маріуполь.

Мама розповідає, що 8 березня вони з донечкою пішли шукати зв'язок до "1000 дрібниць". Поки вона намагалася зателефонувати, її донечка ліпила сніговика.

Було шумно, чули вибухи, але Тая дуже любить сніг. Уперше за декілька днів вийшла з підвалу і дуже раділа, що може пограти як у мирний час!,

– сказала вона.

Зазначимо, що це той самий сніг, який потім містяни топили, щоб добути бодай якусь питну воду. А сама історія маленької Таї чергове підтвердження того, що навіть у найтемніші часи у всіх нас є місце для надії та світла.

Варте уваги – Тисячі людей вийшли на мітинг за Україну у Варшаві – дивіться відео: