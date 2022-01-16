Даже староста: на Тернопольщине половина села уехала на заработки

Половина жителей села Яргоров Тернопольской области выехала за границу. Из-за того, что дома не могут найти высокооплачиваемую работу, люди уезжают на заработки. в Польшу, Италию, Испанию и другие страны.

Они работают в Польше, Италии, Испании, Франции или даже Великобритании. Об этом рассказала староста села Оксана Насада, которая тоже за границей.

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Во время отпуска уехала на заработки, сына оставила на маму

Староста Яргорова взяла отпуск и уехала в Италию работать, чтобы заработать деньги. Трехлетнего сына Вадима женщина оставила на маму.

По словам Оксаны Насады, люди едут за границу, потому что в селе нет работы.

Они не могут прокормить свою семью и дать надлежащие условия для жизни. Ну дайте ребенку образование в Украине. Да, ребенок поступит, но некоторое обучение платное. Дайте сегодня ребенку лечение. У меня буквально несколько дней назад ребенок пошел прокапаться – полмесячной зарплаты за три дня уйдет,

– говорит женщина в телефонном разговоре.



Пока староста села на заработках, ее сыном занимается ее мама / Фото Суспильного

В Яргорове зарегистрировано более 400 жителей, а выехали почти 200. Люди возвращаются домой только на праздники.

Священника нет и автобус не ходит

За деньги гастарбайтеров в селе построили несколько часовен. На службу же приезжает священник из соседней общины. Также в Яргорове нет газа и не ходит автобус.

Село не живет, село выживает. Потому что, чтобы жить, нужно иметь средства. Очень мало перспектив в селе. Есть наши два магазина, существует еще школа, в которой примерно 40 детей. Многие молодые люди уже уехали за границу. Старшие не могут вести сельское хозяйство,

– рассказала Анна Штангрет.



Анна Штангерт когда-то также ездила работать за границу / Фото Суспильного

Женщина тоже когда-то ездила на заработки, но сейчас не может по состоянию здоровья.

Украинцы чаще уезжают за границу

За последние два года количество трудовых мигрантов из Украины, отправившихся в Польшу, увеличилось на 23,8%. А за 2021 год их количество выросло на 19,2%.

С января по сентябрь 2021 года работающие за рубежом украинцы перевели в Украину более 10 миллиардов долларов. Это на 19,2% больше, чем было в 2020-м, согласно данным Национального банка.

Институт демографии Национальной академии наук прогнозирует, что к 2023 году три миллиона трудоспособного населения Украины уедет за границу в поисках лучшей судьбы и работы.

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