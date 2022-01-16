Вони працюють в Польщі, Італії, Іспанії, Франції чи навіть Великій Британії. Про це розповіла староста села Оксана Насада, яка також за кордоном.

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У відпустці поїхала на заробітки, сина залишила на маму

Староста Яргорова взяла відпустку і поїхала в Італію працювати, щоб заробити грошей. Трирічного сина Вадима жінка залишила на маму.

За словами Оксани Насади, люди їдуть за кордон, бо в селі нема роботи.

Вони не можуть прогодувати свою сім’ю і дати належні умови для життя. Ну от дайте дитині освіту в Україні. Так, дитина поступить, але деяке навчання платне. Дайте сьогодні дитині лікування. В мене буквально кілька днів тому дитина пішла прокапатися – пів місячної зарплати за три дні піде,

– каже жінка у телефонній розмові.



Поки староста села на заробітках, її сином опікується мама / Фото Суспільного

У Яргорові загалом зареєстровано понад 400 жителів, а виїхали майже 200. Люди повертаються додому лиш на свята.

Священника нема і автобус не їде

За гроші заробітчан у селі звели кілька капличок. На службу ж приїжджає священник із сусідньої громади. Також у Яргорові немає газу і не їздить автобус.

Село не живе, село виживає. Бо щоб жити, то потрібно мати кошти. Маємо дуже мало перспективи в селі. Є наших два магазини, існує ще школа, в якій приблизно 40 дітей. Багато молодих людей вже виїхали за кордон. Старші не можуть вести сільське господарство,

– розповіла Ганна Штангрет.



Ганна Штангерт колись також їздила працювати за кордон / Фото Суспільного

Жінка також колись їздила на заробітки, але зараз не може через стан здоров'я.

Українці частіше їдуть за кордон

За останні два роки кількість трудових мігрантів з України, які вирушили в Польщу, збільшилася на 23,8%. А за 2021 рік кількість українських заробітчан зросла на 19,2%.

З січня по вересень 2021 року українці, що працюють за кордоном, переказали в Україну понад 10 мільярдів доларів. Це на 19,2% більше, ніж було 2020-го, згідно з даними Національного банку.

Інститут демографії Національної академії наук прогнозує, що до 2023 року три мільйони працездатного населення України виїде за кордон у пошуках кращої долі та роботи.

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