Даже во время войны в Винницкой области массово жгут сухую траву: есть случайная жертва

Война не мешает "хозяйственным" украинцам наводить порядки на огороде и в поле. В Винницкой области люди жгут сухую траву, из-за чего спасателям приходится ликвидировать возгорание.

В течение суток огнем обожжен более 21 гектар земли

Спасатели рассказали, что 14 марта совершили 30 выездов для ликвидации пожаров. Ни один выезд не был связан с военными действиями.

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Сообщается, что 22 выезда – это возгорание в экосистемах. В течение суток огнем обожжен более 21 гектар земли.

Не обошлось и без несчастных случаев. В селе Медвидка 69-летний мужчина получил ожоги, сжигая прошлогоднюю сухую растительность и мусор.

Спасатели Винницы заявили, что из-за войны все подразделения ГСЧС несут службу в усиленном варианте. Потому людей призвали ценить ресурсы спасателей в условиях войны и не провоцировать пожары в быту и экосистемах.

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