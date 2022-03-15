Протягом однієї доби вогнем обпалено понад 21 гектар землі

Рятувальники розповіли, що 14-го березня здійснили 30 виїздів для ліквідації пожеж. Жоден виїзд не був пов'язаний з військовими діями.

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Повідомляється, що 22 виїзди – це загоряння в екосистемах. Протягом однієї доби вогнем обпалено понад 21 гектар землі.

Не обійшлося й без нещасних випадків. У селі Медвідка 69-річний чоловік отримав опіки, спалюючи торішню суху рослинність та сміття.

Рятувальники Вінниці заявили, що через війну всі підрозділи ДСНС несуть службу в посиленому варіанті. Тому людей закликали цінувати ресурси рятувальників в умовах війни та не провокувати пожежі в побуті та екосистемах.

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