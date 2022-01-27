"Даже за кофе": Эстония не будет обсуждать требование России вернуть НАТО в состояние 1997 года

Президент Эстонии заявил, что никто не будет вывозить вооружение НАТО из стран, как этого требует Россия. Алар Карис отметил, что такую "инициативу" не будут даже обсуждать.

Подробности от президента Эстонии

Россия требует, чтобы НАТО вернулось в состояние 1997 года и вывело войска из 14 стран. Однако Карис уверен, что у Кремля нет никаких шансов.

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Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе,

– подчеркнул политик.

Он заверил, что НАТО не выведет свои войска ни из Эстонии, ни из другой страны Балтии.

В то же время, Карис добавил, что письменный ответ США на "гарантии безопасности" России отвечает тому, о чем Вашингтон публично заявлял.

Что известно о требовании России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что его страна требует, чтобы НАТО вернулось в конфигурацию 1997 года. Тогда в Альянс не входило 14 стран. Глава российского МИД подчеркнул, что будет добиваться вывода войск из Болгарии и Румынии.

Кроме того, Кремль потребовал, чтобы НАТО отказалось от обещания присоединить к себе Украину и Грузию. Генсек Североатлантического союза отклонил это требование и подчеркнул, что это нарушает принцип открытости НАТО.

США ответили на гарантии безопасности: детали

Письменный ответ на "гарантии безопасности" Вашингтон передал 26 января. Документ Кремлю доставил американский посол в России Джон Салливан. Текст ответа не обнародовали. Однако рассказали, что в нем идет речь о:

серьезном дипломатическом пути, если Москва его изберет;

беспокойстве действиями России, которые подрывают безопасность;

предложениях, в которых стороны могут найти общий язык.

Ответ России согласовали с Украиной. Кстати, Вашингтон надеется, что Москва тоже не обнародует текст документа.

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