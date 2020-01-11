Даже если придет Навальный, Украине надо быть готовой защищаться, – Дейнега

Россия в ее теперешнем виде – и политического руководства, и значительной части народа – не воспринимает Украину как субъект международных отношений и отдельное государство. Она воспринимает ее как временное недоразумение, которое нужно устранить тем или иным путем.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал глава фонда "Вернись живым" и блогер 24 канала Виталий Дейнега.

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По его мнению, в Украине будет война с Россией в той или иной форме всю историю существования Украины и РФ.

"Я не думаю, что в течение ближайших ста лет изменится их менталитет и они это как-то пересмотрят. Потому что слишком много ресурсов было ввалено действующей властью в зомбирование людей. Они так быстро не "раздуплятся" даже в случае государственного переворота", – объяснил волонтер.

Если даже Навальный придет к власти, он все равно не отдаст Украине Крым. Он об этом уже сообщал в разных формах. Из таких обстоятельств нам нужно быть готовыми защищаться,

– подчеркнул Дейнега.

Он добавил, что война будет становиться дороже, ведь Украине нужно постоянно укреплять свою армию.

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Видео полного интервью с Виталием Дейнегой: