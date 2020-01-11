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      Навіть якщо прийде Навальний, Україні треба бути готовою захищатися, – Дейнега

      130 Читать новость на русском
      Віталій Дейнега / 24 канал

      Росія в її теперішньому вигляді – і політичного керівництва, і значної частини народу – не сприймає Україну як суб’єкта міжнародних відносин та окрему державу. Вона сприймає її як тимчасове непорозуміння, яке потрібно усунути тим чи іншим шляхом.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова фонду "Повернись живим" і блогер 24 каналу Віталій Дейнега.

      До теми: За яких умов Україна зможе військовим шляхом звільнити Донбас: думка Дейнеги

      На його думку, в України буде війна з Росією в тій чи іншій формі всю історію існування України й РФ.

      "Я не думаю, що протягом найближчих ста років зміниться їхній менталітет і вони це якось переглянуть. Тому що занадто багато ресурсів було ввалено чинною владою в зомбування людей. Вони так швидко не "роздупляться" навіть у випадку державного перевороту", – пояснив волонтер.

      Якщо навіть Навальний прийде до влади, він все одно не віддасть Україні Крим. Він про це вже повідомляв в різних формах. З таких обставин нам потрібно бути готовими захищатися,
      – наголосив Дейнега.

      Він додав, що війна ставатиме дорожчою, адже Україні потрібно постійно укріплювати свою армію.

      Читайте також: Може прийти людина, яка переможе, – Казарін розповів, що буде після смерті Путіна

      ВІдео повного інтерв'ю з Віталієм Дейнегою:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Олексій Навальний
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