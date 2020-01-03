Може прийти людина, яка переможе, – Казарін розповів, що буде після смерті Путіна

Володимир Путін – доволі радянська людина. І хоч він вважає, що України не існує, однак по-радянськи "любить" її: галушки, співи, фрикативне "г". Однак йому на заміну може прийти людина, в якої немає жодних емоційних сентиментів. Ми маємо розуміти, що така людина цілком може перемогти.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів журналіст і телеведучий Павло Казарін.

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За його словами, Путін є заручником своєї ментальності і своєї професії.

"Люди, які вихідцями зі спецслужб, приречені бути професійними конспірологами. Це є сутністю їхньої професії. Коли ці люди опиняються в президентському кріслі, вони стають заручниками свого минулого", – пояснив Казарін.

Він наголосив, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що вважає 1991 рік помилкою, катастрофою, яку потрібно переграти.

Доки він залишається у своєму кріслі, доти Росія буде триматися цієї картини світу, в якій України не існує, що це тільки південно-західні області РФ. Росія не зможе цього позбутися ні при Путіні, ні, на мою думку, після його відходу. Оскільки деякі думки-віруси продовжують жити в головах навіть після того, як їх автори – вже ні,

– підкреслив журналіст.

Він додав, що після Путіна може бути людина, яка вважатиме, що він, наприклад половинчасто вирішував українське питання.

"Крім цього, Путін – дуже радянська людина. В певному сенсі він любить якусь таку свою Україну. Тобто, у своєму уявленні, як СРСР – галушки, добре співають, "г" фрикативне, такі вусачі, як в ансамблі пісні й танцю. Таких українців він, можливо, навіть любить", – розповів журналіст.

Однак йому на заміну може прийти людина, в якої немає жодних емоційних сентиментів. Ми маємо розуміти, що така людина цілком може перемогти. Тому я не думаю, що низка українських викликів і випробувань залежить від тривалості життя одного російського політика,

– припустив Казарін.

Відео повного інтерв'ю з Павлом Казаріним: