Может прийти человек, который победит, – Казарин рассказал, что будет после смерти Путина

Владимир Путин – довольно советский человек. И хоть он считает, что Украины не существует, однако по-советски "любит" ее: клецки, пение, фрикативное "г". Однако ему на замену может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов. Мы должны понимать, что такой человек вполне может победить.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал журналист и телеведущий Павел Казарин.

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По его словам, Путин является заложником своей ментальности и своей профессии.

"Люди, которые явлются выходцами из спецслужб, обречены быть профессиональными конспирологами. Это является сущностью их профессии. Когда эти люди оказываются в президентском кресле, они становятся заложниками своего прошлого", – пояснил Казарин.

Он подчеркнул, что Путин неоднократно давал понять, что считает 1991 год ошибкой, катастрофой, которую нужно переиграть.

Пока он остается в своем кресле, до тех пор Россия будет держаться за эту картину мира, в которой Украины не существует, что это только юго-западные области РФ. Россия не сможет избавиться ни при Путине, ни, по моему мнению, после его ухода. Поскольку некоторые мысли-вирусы продолжают жить в головах даже после того, как их авторы – уже нет,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что после Путина может быть человек, который посчитает, что он, например половинчато решал украинский вопрос.

"Кроме этого, Путин – очень советский человек. В определенном смысле он любит какую-то такую свою Украину. То есть, в своем представлении, как СССР – галушки, хорошо поют, "г" фрикативное, такие усачи, как в ансамбле песни и танца. Таких украинцев он, возможно, даже любит", – рассказал журналист.

Однако ему на замену может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов. Мы должны понимать, что такой человек вполне может победить. Поэтому я не думаю, что ряд украинских вызовов и испытаний зависит от продолжительности жизни одного российского политика,

– предположил Казарин.

Видео полного интервью с Павлом Казариным: