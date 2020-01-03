02:02
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Может прийти человек, который победит, – Казарин рассказал, что будет после смерти Путина

      90 Читати новину українською
      Владимир Путин / Getty images

      Владимир Путин – довольно советский человек. И хоть он считает, что Украины не существует, однако по-советски "любит" ее: клецки, пение, фрикативное "г". Однако ему на замену может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов. Мы должны понимать, что такой человек вполне может победить.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал журналист и телеведущий Павел Казарин.

      Читайте также: Разгромить на фронте не можем: Казарин объяснил, как победить Россию

      По его словам, Путин является заложником своей ментальности и своей профессии.

      "Люди, которые явлются выходцами из спецслужб, обречены быть профессиональными конспирологами. Это является сущностью их профессии. Когда эти люди оказываются в президентском кресле, они становятся заложниками своего прошлого", – пояснил Казарин.

      Он подчеркнул, что Путин неоднократно давал понять, что считает 1991 год ошибкой, катастрофой, которую нужно переиграть.

      Пока он остается в своем кресле, до тех пор Россия будет держаться за эту картину мира, в которой Украины не существует, что это только юго-западные области РФ. Россия не сможет избавиться ни при Путине, ни, по моему мнению, после его ухода. Поскольку некоторые мысли-вирусы продолжают жить в головах даже после того, как их авторы – уже нет,
      – подчеркнул журналист.

      Он добавил, что после Путина может быть человек, который посчитает, что он, например половинчато решал украинский вопрос.

      "Кроме этого, Путин – очень советский человек. В определенном смысле он любит какую-то такую свою Украину. То есть, в своем представлении, как СССР – галушки, хорошо поют, "г" фрикативное, такие усачи, как в ансамбле песни и танца. Таких украинцев он, возможно, даже любит", – рассказал журналист.

      Однако ему на замену может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов. Мы должны понимать, что такой человек вполне может победить. Поэтому я не думаю, что ряд украинских вызовов и испытаний зависит от продолжительности жизни одного российского политика,
      – предположил Казарин.

      Видео полного интервью с Павлом Казариным:

      Для меня правда есть разница, – Вакарчук стихом ответил на новогоднее поздравление Зеленского
      2 января
      541
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2 января , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 112
      2 января , 22:15 Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
      Ірина Вихрущ 364
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      293
      2 января , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 851
      2 января , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 2049
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук