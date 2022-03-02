В ДБР начали сбор улик о нарушении прав человека: присоединиться может каждый

ДБР объявило о сборе доказательств о нарушении прав человека и военных преступлений россиян в Украине. Отправлять материалы может каждый желающий.

Сейчас важно фиксировать факты атак оккупантов на гражданские объекты в Украине. Об этом в ДБР сообщили 2 марта

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Сообщение с доказательствами необходимо отправлять по электронному адресу: KharkivTribunalEvidence@gmail.com

Желательно, чтобы сообщение содержало следующую информацию:

когда (дата, время);

(дата, время); где (максимально точный адрес);

(максимально точный адрес); обстоятельства (что именно произошло, какое оружие использовали, почему считаем, что виновны оккупанты);

(что именно произошло, какое оружие использовали, почему считаем, что виновны оккупанты); описание жертв и разрушений;

жертв и разрушений; фото/видео ;

; краткое свидетельство от юриста, если он был непосредственным свидетелем или от другого свидетеля с указанием его паспортных данных;

от юриста, если он был непосредственным свидетелем или от другого свидетеля с указанием его паспортных данных; если есть альтернативная версия события от северных соседей, то объяснение, в чем она заключается и почему неправильна.

Конечно, всей информации из списка очевидец может не иметь, но лучше пытаться выполнить большинство этих пунктов. Далее эту информацию будут проверять в ДБР.

Внимание! Не сообщайте никакой информации неидентифицированным лицам и организациям.

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