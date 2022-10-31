На украинской таможне нашли вертолет, который должен был быть на фронте: ГБР взялось за дело

Враг продолжает атаковать нашу страну извне, но и внутри государства хватает предателей и коллаборантов. Украинские антикоррупционные структуры нашли на Одесской таможне вертолет Ми-2, который еще 8 месяцев назад должен был отправиться на передовую.

Государственное бюро расследований не устает ловить предателей Украины и расследовать коррупционные дела. В ведомстве заявили, что продолжают ревизию на Одесской таможне, где скрыли от растаможки 133 контейнера.

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Не хотели оформлять вертолет

Наши воины каждого ликвидируют врага на передовой и нуждаются в большом количестве современной техники и авиации, которыми, в частности, являются вертолеты Ми-2. В Одесской области эти летательные аппараты не хотели долгое время оформлять.

Во время осмотра очередного контейнера работники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задания на фронте, но таможня не спешила с его оформлением,

– сказала представительница ГБР Ольга Чиканова.

В настоящее время ГБР расследует дело, устанавливает владельцев техники и обстоятельства перемещения вертолета. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что накажут все виновные чиновники таможни, которые во время полномасштабной агрессии России против Украины не способствовали тому, чтобы Ми-2 вовремя растаможили.

По словам Офиса Генпрокурора вертолет находился на таможне, вообще, с 2007 года.



Нашли Ми-2 на Одесской таможне / Фото Офиса Генерального прокурора

Ранее ГБР уже фиксировало масштабные злоупотребления на Одесской таможне. В целом задокументирован ущерб государству на 300 миллионов гривен.

Известно, что силовики уже изъяли вертолет и решают вопрос о передаче его Вооруженным Силам Украины. За дело взялась Одесская областная прокуратура.

Нашли в контейнере на таможне вертолет: смотрите видео ГБР

Какие дела расследует ГБР: актуальная информация

Недавно Государственное бюро расследований сообщило о подозрении предателям Украины . Они участвовали в захвате "Азовстали". речь идет о так называемом министре МВД "ДНР" и шести участниках оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". Российские наемники в мае этого года под руководством "министра" принимали непосредственное участие в захвате "Азовстали". Вместе с оккупантами они уничтожали предприятие, убивали в том числе и мирных граждан, скрывавшихся там под защитой украинских военных.

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Кроме того, один из руководителей прокуратуры Кировоградской области задержан на взятке – ему грозит до 8 лет тюрьмы. Чиновник требовал у мужчины, который хотел уклониться от армии 7,5 тысячи долларов.

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