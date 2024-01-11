Сбежали в Россию: группе бывших охранников Януковича объявили подозрение в дезертирстве

Украинские правоохранители объявили подозрения бывшим охранникам Виктора Януковича. Они сбежали в Россию в 2014 году.

Правоохранители сообщили, что эксохранники Януковича подозреваются в самовольном уходе с службы с целью уклониться от военной службы (дезертирстве).

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ГБР объявило подозрение эксохранникам Януковича

В ГБР отметили, что вместе с работниками УГО удалось установить, что тогдашнее их руководство подделало документы о якобы увольнении этих охранников перед бегством.

21 февраля 2014 года Янукович вместе со своей сожительницей в сопровождении охраны – военнослужащих УГО Украины, вылетел на вертолете из своей резиденции "Межигорье" в Харьков. На следующий день он прибыл в Донецк, откуда предпринял попытку незаконно вылететь в страну-агрессорку.

После того, как работники Государственной пограничной службы заблокировали вылет, Янукович и руководители его охраны вступили в преступный сговор с представителями силовых ведомств России для пересечения государственной границы Украины.

Для этого был разработан и согласован план по переправке президента-беглеца и лиц из его близкого окружения, в частности сына и сожительницы, а также охраны, сначала на территорию военного аэродрома России на территории АР Крым,

– отметили в ДБР.

Государственное бюро расследований сообщило, что, находясь на территории воинской части Черноморского флота России в районе Севастополя, Янукович принял решение окончательно покинуть территорию Украины.

Чтобы обеспечить себя профессиональной охраной, он решил склонить военнослужащих УГО к дезертирству и выезду с ним в Россию.

ДБР сообщило о подозрении в дезертирстве 15 эксохранникам Януковича: смотрите видео

Как сообщили в ГБР, 16 военнослужащих УГО Украины выехали морским судном, предоставленным вооруженными силами государства-агрессорки, в Россию и на место службы так и не вернулись. По данным Государственного бюро расследований, большинство из них после отъезда получили гражданство страны-агрессорки.

Чтобы скрыть совершенное дезертирство издали приказ от 23 февраля 2014 об увольнении 15 из этих сотрудников УГО Украины с военной службы.

Выехали в Россию как военнослужащие

Согласно материалам ГБР, руководство УГО Украины в 2023 году назначило служебную проверку и установило, что работники УГО выехали на территорию России 24 февраля 2014 года в статусе военнослужащих. В ДБР отметили, что эти материалы использованы в качестве доказательств по делу дезертирства охранников "легитимного" Януковича.

Правоохранители отметили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об обращении к следователю судьи с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в ГБР сообщили, что в суд направили по специальной процедуре в июне 2022 года обвинительный акт в отношении Януковича в подстрекательстве к дезертирству и заместителя начальника УГО Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины в совершении дезертирства, а также незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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