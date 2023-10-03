В ГБР объяснили, что им удалось вернуть судно в Украину. Согласно расследованию журналистов, передачу по крайней мере одного вертолета ВСУ блокировал бывший руководитель "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев.
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Что известно о передаче вертолета ВСУ
Работники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ,
– заявили следователи.
По данным Государственного бюро расследований, которые выяснили в ходе расследований:
- в мае 2022 года бывшее руководство "Мотор Сичи" приказало подчиненным по крайней мере еще один вертолет перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. У экс-руководства была цель – помешать его передаче ВСУ;
- в июне 2023 года в рамках расследования уголовного дела ГБР инициировало арест этого воздушного судна.
В настоящее время воздушное судно возвращено в Украину и теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ,
– заверили в ГБР.
Они также уточнили, что следователи ГБР решают вопрос привлечения одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.
ГБР передало вертолет ВСУ / Фото ГБР
Что известно о блокировании Богуслаевым передачи вертолета для ВСУ
- Государственное бюро расследований отметило, что ранее в СМИ распространилась информация о том, что бывшее руководство "Мотор Сич" специально повредило другой вертолет. Это в "Мотор Сечи" сделали для того, чтобы не передавать его ВСУ.
- В мае 2023 года журналисты обнародовали вторую часть фрагментов разговоров бывшего руководителя "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева.
- Там говорится о том, что экс-чиновник раздавал приказы подчиненным, чтобы заблокировать передачу вертолета Ми-2 украинской разведке для выполнения боевых задач на фронте. В частности, он говорил разобрать вертолет, спрятать важные запчасти, не передавать разведчикам документы на воздушное судно.
- В конце сентября 2023 года суд оставил Вячеслава Богуслаева под стражей до 22 октября по делу о государственной измене и возможной работе на Россию.