Богуслаев был задержан еще осенью 2022 года. Его подозревают в работе на Россию и госизмене. В частности, правоохранители установили, что в апреле 2022 года он блокировал поставки боевого вертолета для украинской разведки.

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Что просили адвокаты

Адвокаты убеждали суд, что досудебное расследование уже закончили, поэтому рисков, о которых говорила сторона обвинения, якобы нет. Однако суд решил оставить в силе решение первой инстанции и оставил Богуслаева под стражей до 22 октября.

В апреле 2022 года ГУР обращалось в "Мотор Сичи", чтобы забрать вертолет Ми-2 на нужды обороны Украины. Однако телефонные записи Богуслаева, которые получили журналисты, свидетельствуют, что он хотел сорвать этот процесс. В частности, приказывал своим подчиненным разобрать вертолет, спрятать запчасти, не отдавать разведчикам документацию. Об этом в своем расследовании сообщали "Схемы".

Дело Богуслаева: что известно