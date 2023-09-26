Богуслаєва затримали ще восени 2022 року. Його підозрюють у роботі на Росію та держзраді. Зокрема, правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року він блокував постачання бойового гелікоптера для української розвідки.
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Що просили адвокати
Адвокати переконували суд, що досудове розслідування вже закінчили, тому ризиків про які говорила сторона обвинувачення нібито немає. Проте суд вирішив залишити у силі рішення першої інстанції та залишив Богуслаєва під вартою до 22 жовтня.
Справа Богуслаєва: що відомо
- СБУ затримала експрезидента компанії "Мотор Січ" та екснардепа В'ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. Його підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну. Разом з ним того дня також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності компанії.
- У травні Богуслаєв просив включити його у списки на обмін з Росією. Відповідну заяву він написав на ім'я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ситуацію, сказав, що таким листом Богуслаєв тільки підтвердив те, що був російським агентом.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомляв, що Богуслаєв під час повномасштабного вторгнення саботував будь-які дії "Мотор Січі", зокрема, можливість передачі гелікоптерів нашим Збройним Силам. Він додав, що Богуслаєва потрібно юридично зафіксувати з одного боку як кримінального злочинця, а з іншого – як абсолютного, чистокровного зрадника.