Богуслаєва затримали ще восени 2022 року. Його підозрюють у роботі на Росію та держзраді. Зокрема, правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року він блокував постачання бойового гелікоптера для української розвідки.

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Що просили адвокати

Адвокати переконували суд, що досудове розслідування вже закінчили, тому ризиків про які говорила сторона обвинувачення нібито немає. Проте суд вирішив залишити у силі рішення першої інстанції та залишив Богуслаєва під вартою до 22 жовтня.

У квітні 2022 року ГУР зверталося до "Мотор Січі", щоб забрати вертоліт Мі-2 на потреби оборони України. Проте телефонні записи Богуслаєва, які отримали журналісти, свідчать, що він хотів зірвати цей процес. Зокрема, наказував своїм підлеглим розібрати гелікоптер, сховати запчастини, не віддавати розвідникам документацію. Про це у своєму розслідуванні повідомляли "Схеми".

Справа Богуслаєва: що відомо