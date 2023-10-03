У ДБР пояснили, що їм вдалось повернути судно в Україну. Згідно з розслідуванням журналістів, передачу принаймні одного гелікоптера ЗСУ блокував колишній керівник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв.
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Що відомо про передачу гелікоптера ЗСУ
Працівники ДБР передали українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ,
– заявили слідчі.
За даними Державного бюро розслідувань, які з'ясували у ході розслідувань:
- в травні 2022 року колишнє керівництво "Мотор Січі" наказало підлеглим принаймні ще один гелікоптер перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. У екскерівництва була мета – перешкодити його передачі ЗСУ;
- у червні 2023 року у межах розслідування кримінальної справи ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна.
Наразі повітряне судно повернуто в Україну й відтепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ,
– запевнили в ДБР.
Вони також уточнили, що слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.
ДБР передало гелікоптер ЗСУ / Фото ДБР
Що відомо про блокування Богуслаєвим передачі гелікоптера для ЗСУ
- Державне бюро розслідувань зауважило, що раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що колишнє керівництво "Мотор Січ" спеціально пошкодило інший гелікоптер. Це у "Мотор Січі" зробили для того, щоб не передавати його ЗСУ.
- У травні 2023 року журналісти оприлюднили другу частину фрагментів розмов колишнього керівника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва.
- Там мовиться про те, що експосадовець роздавав накази підлеглим, щоб заблокувати передачу гелікоптера Мі-2 українській розвідці для виконання бойових завдань на фронті. Зокрема, він говорив розібрати гелікоптер, заховати важливі запчастини, не передавати розвідникам документи на повітряне судно.
- Наприкінці вересня 2023 року суд залишив В'ячеслава Богуслаєва під вартою до 22 жовтня у справі про державну зраду та ймовірну роботу на Росію.