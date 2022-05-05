ГБР провело еще 6 обысков у родственников Медведчука и Козака: изъяли много предметов роскоши

Суд арестовал счета компаний, которыми владеют родственники предателей Виктора Медведчука и Тараса Козака. А 4 мая в объектах, связанных с семьями этих народных депутатов, прошли очередные обыски.

В ведомстве отметили, что на арестованных счетах было более 40 миллионов гривен. Там также напомнили, что 27 апреля провели обыски 22 объектов во Львовской области, которые принадлежат родственникам нардепов.

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Второй обыск у родных Медведчука и Козака

Теперь ГБР продолжает работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников.

4 мая работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, один из них – на Киевщине, остальные – на территории Львовской области,

– отметили в ГБР.

Эти обыски были проведены в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем. Семьи двух экс-нардепов являются субъектами по делу о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Драгоценности и деньги пойдут на Вооруженные Силы

В Государственном Бюро расследований заявили, что продолжают поиск и передачу средств и имущества, полученных сомнительным путем, на нужды вооруженных сил Украины. В ходе этого обыска изъяли ценные картины, предметы антиквариата и другие драгоценности. Далее они должны быть арестованы и переданы в Национальное агентство по управлению активами.

Задержание Медведчука

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

12 апреля лидер ОПЗЖ был задержан сотрудниками СБУ. В форме ВСУ он пытался бежать в Приднестровье. В этом ему помогало ФСБ, но СБУ оказалась ловчей.

Медведчук обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой обмена его на защитников Мариуполя. Но в Кремле долго игнорировали это обращение, но потом сказали, что их это не интересует.

Смотрите обращение Медведчука о возможном обмене: