ГБР проверяет более 11 тысяч россиян, въехавших перед войной и вовремя не покинувших Украину

Государственное бюро расследований осуществляет проверку более 11 тысяч граждан России, въехавших перед войной в Украину и вовремя не покинувших ее территорию.

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев. По его словам, работники ГБР вместе с СБУ и Нацполицией проводят большой масштаб работы по определению места нахождения таких граждан и проведению соответствующих фильтрационных мероприятий. Ведь эти люди могли способствовать или же до сих пор способствуют спецслужбам России.

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Новые дела в Бюро расследований связаны с госизменой

Также Сухачев рассказал, что ГБР расследует немало новых дел, в том числе связанных с военной агрессией России и госизменой.

Они касаются, прежде всего, государственной измены со стороны субъектов ГБР: судей, правоохранителей, военнослужащих, отдельных народных депутатов, других должностных лиц. Такие производства есть, и их достаточно много,

– добавил директор ГБР.

По его словам, сегодня в Бюро на базе Главного следственного управления создано новое подразделение, занимающееся расследованием военных преступлений России.

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