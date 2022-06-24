Экс-нардепа Горбатова разоблачили на финансировании оккупантов и краже тысяч артефактов из Крыма

Экс-нардеп Валерий Горбатов разоблачен на финансировании террористической организации "ДНР". Также он присвоил множество артефактов, относящихся к культурному наследию Украины.

По данным следствия, Горбатов похитил около 6 тысяч уникальных артефактов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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ГБР разоблачило бывшего нардепа на финансировании террористических организаций и краже более 6 тысяч уникальных артефактов из АР Крым,

– говорится в сообщении.

Финансирование пророссийских боевиков

Работники ГБР разоблачили на финансировании донецких боевиков бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова. Известно, что он в начале 2000-тысячных годов возглавлял Совет министров Крыма.

Сейчас Валерий Горбатов имеет прямое отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз". Предприятия работают на оккупированных территориях, поэтому платят там налоги. Соответственно, Горбатов финансирует незаконные вооруженные террористические группировки.

Кроме того, у коллаборанта тесные связи с так называемым председателем аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым. У изменников есть общий бизнес.

Интересно, что бизнес Горбатова зарегистрирован не на него, а на сына, племянника и других доверенных лиц.

Похищение артефактов

Экс-нардеп на финансировании пророссийских боевиков не остановился. Он еще решил присвоить культурное наследие Украины. Она, по предварительной информации, была похищена из музеев Крыма и куплена у "черных археологов".

Следователи ГБР собрали неопровержимые доказательства причастности Валерия Горбатова к финансированию действий, направленных на свержение конституционного строя в Украине, изменение ее границ или государственной границы и оправдание агрессии против Украины,

– отмечает директор ГБР Сухачев.

Сотрудники ГБР уже провели шесть обысков имущества Горбатова. В одном из его офисов в Киеве они обнаружили более 6 тысяч исторических и культурных ценностей. Часть коллекции прятали в предварительно подготовленных "тайных комнатах".

Эксперты Нацмузея истории Украины отметили, что исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

Во время обысков сотрудники ГБР обнаружили: скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуду Трипольской культуры. По предварительным данным, коллекция Горбатова стоит несколько миллионов долларов.

Обыски ГБР у экс-нардепа: видео

Что угрожает Горбатову и где он сейчас

Если вину Горбатова докажет суд, ему грозит заключение до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

По оперативным данным, сейчас бывший депутат находится на оккупированной территории. Он скрылся из Киева накануне полномасштабной российской агрессии.

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