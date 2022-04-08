ГБР разоблачило помощников нескольких депутатов из ОПЗЖ в содействии российской агрессии
Источник:Государственное бюро расследований
Помощников нардепов действующего созыва из ОПЗЖ подозревают в причастности к коллаборационной деятельности.
По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств. ГБР уже проводит досудебное расследование.
Читайте также Корректировали обстрелы по гражданским: в Мариуполе рассказали о преступлениях коллаборационистов с ОПЗЖ
Кого разоблачили на содействии государству-агрессору
Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах действующего нардепа от ОПЗЖ. Он также является одним из топменеджеров находящегося под санкциями телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла партии.
Правоохранители выяснили, что мужчина:
- Регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ.
- Кроме этого – передает своим российским кураторам информацию о общественно-политической жизни Украины.
По информации, которой владеют в ГБР, вместе с этим мужчиной незаконную антиукраинскую деятельность осуществляет и один из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ. Он является личным юристом и доверенным лицом Виктора Медведчука.
Представители Государственного бюро расследований посетили офисы этих людей, а также провели следственные действия по адресам их проживания.
Что изъяли у помощников нардепов:
- документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций по Украине, а также план и результаты их проведения;
- черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;
- протоколы участковых избирательных комиссий;
- мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;
- компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности.
Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают, где находятся фигуранты и их сообщники. На их банковские счета и имущество могут наложить арест в пользу государственного бюджета.
После российского вторжения Данилов обратился к депутатам ОПЗЖ: видео