ДБР сообщило о подозрении главе Госгеокадастра Львовщины за незаконное распределение земли

Следователи ДБР установили, что руководитель Госгеокадастра Львовщины занимался незаконным распределением земли более чем на 113,5 миллиона гривен.

Его преступные действия разоблачили и уже сообщили о подозрении горе-чиновнику.

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Сотрудники ДБР установили, что на Львовщине руководитель областного Госгеокадастра разрешил незаконно отчуждать землю коммунальной собственности площадью 26,7 гектара на территории Зимноводовского сельсовета и раздать ее частным лицам. Стоимость земли оценивается в 113 миллионов гривен.

Кроме того, удалось установить факт подписания должностным лицом приказов об утверждении проектов землеустройства по отводу и передаче земельных участков. Это привело к причинению ущерба общине на сумму более 480 тысяч гривен.

Чиновника обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых:

364 о злоупотреблении властью или служебным положением;

365 о превышении власти или служебных полномочий;

367 о служебной халатности.

Следователи проверяют информацию о совершении аналогичных преступлений и получении взяток от заказчиков, которым предоставлялось незаконное разрешение на оформление участков.