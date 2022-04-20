Його злочинні дії викрили та вже повідомили про підозру горе-чиновнику.

Важливо ДБР підозрює закарпатських митників у незаконному сприянні компанії Медведчука

Працівники ДБР встановили, що на Львівщині керівник обласного Держгеокадастру дозволив незаконно відчужити землю комунальної власності площею 26,7 гектара на території Зимноводівської сільради та роздати її приватним особам. Вартість землі оцінюється у 113 мільйонів гривень.

Крім того, вдалося встановити факт підписання посадовцем наказів про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок. Це призвело до заподіяння збитків громаді на суму понад 480 тисяч гривень.

Чиновника звинувачують одразу за кількома статтями, серед яких:

364 про зловживання владою або службовим становищем;

365 про перевищення влади або службових повноважень;

367 про службову недбалість.

Наразі слідчі перевіряють інформація про вчинення аналогічних злочинів та отримання хабарів від замовників, яким надавався незаконний дозвіл на оформлення ділянок.