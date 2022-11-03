Начальник таможенного поста в Одесской области требовал взятки от экспортеров зерна

Перед судом предстанет начальник таможенного поста "Рени". Мужчина требовал взятки с зерновых экспортеров во время блокады украинских портов.

В условиях военного положения и блокады портов таможенник установил "таксу" на каждую фуру и выдачу Сертификатов о прохождении товаров из Украины на каждое авто.

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Какую сумму требовал коррупционер

В ходе расследования установили, что обвиняемый требовал предоставлять ему взятку за ускорение таможенного оформления экспорта зерна из Украины. Стоимость за один грузовой автомобиль составила более тысячи гривен.

Правоохранители задержали руководителя таможенного поста после получения 154 тысяч гривен взятки. На время следствия он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Коррупционеру грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Во время войны в Украине увеличились случаи взяточничества

28 октября экс-главе ГПСУ Петру Цыгикалу сообщили о подозрении. По данным следствия, он сговорился с застройщиком и распродал квартиры, в которых должны были жить семьи пограничников.

Прокурор Кировоградской области обещал помочь местному жителю получить инвалидность за взятку. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. Интересно, что к преступной схеме причастен "медиум".

В Запорожье декан одного из вузов пообещала абитуриентам помочь в успешном поступлении. За это она получила вознаграждение. Однако замысел декану не удался. Теперь ей придется отвечать за свои действия.

20 октября Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего нардепа Максима Микитася. Его подозревают в передаче взятки в сумме 22 миллиона евро. По версии следствия, эти деньги он предлагал за возможность строить метро в Днепре.

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