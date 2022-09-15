Мэру Чернигова вручили админпротокол по конфликту интересов: он говорит о политическом давлении

Национальное агентство по предотвращению коррупции вручило мэру Чернигова Владиславу Атрошенко вручили административный протокол. Он считает это политическим давлением, которое началось еще в 2021 году.

Об этом сообщили 15 сентября в Государственном бюро расследований. Отметили, что мэр Чернигова поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль жены.

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"Это представляло его частный интерес. К тому же водителю мэра для этого оформили командировку и выделили из бюджета средства. В частности, на бензин", – отметили в ГБР.

Позиция Атрошенко

В пресс-службе Черниговского городского совета отметили, что в структурных подразделениях ведомства было сотни обысков в 2021 году. Они считают, что это политическое преследование и продолжается во время военного положения.

Эта ситуация не оставляет никаких сомнений в том, что силовики выполняют политический заказ: копать и найти что угодно и любой ценой против мэра Чернигова,

– заявили в горсовете.

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Отметили, что Мэра не выпускали за границу и лишили Чернигов возможности получить от иностранных правительств и доноров деньги на восстановление. В мэрии также считают, что работники силовых структур срежиссировали транслирование российской пропагандистки скабеевой в одном из фитнес-залов города, чтобы дискредитировать персонального городского голову.

"А теперь представители НАПК выясняют почему, когда Владислава Атрошенко пограничники не выпустили на конференцию в Лугано, с официальным разрешением смог уехать его водитель", – сказали в горсовете.

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