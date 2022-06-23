ГБР выявило подпольный склад пропаганды "русского мира" в местном центре ОПЗЖ в Ахтырке

Партия ОПЗЖ оказалась сбродом предателей и коллаборантов. Очередное доказательство этого нашли в Сумской области.

Государственное бюро расследований выявило целый склад пропаганды. Ее хранили в местном центре ОПЗЖ в Ахтырке.

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Как нашли склад вражеской пропаганды

ГБР расследует дело о коллаборационной деятельности секретаря Ахтырского городского совета. Она была именно членом партии ОПЗЖ. В ходе следственных действий и обнаружили в Ахтырке помещение, в котором хранили пропагандистскую литературу и другую атрибутику партии.

Удалось выяснить, что когда наступали российские оккупанты, то офис партии они разрушили. Поэтому местные предатели из ОПЗЖ начали "спасать" все имущество. Вещи они перевозили в помещение, принадлежащее бывшему правоохранителю – также депутату Ахтырского городского совета от ОПЗЖ.

Хранили газеты, листовки и прочее

В ГБР сообщили, что во время обыска их работники обнаружили:

пропагандистские газеты и листовки;

компьютеры, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с поличным;

удостоверения помощников народного депутата Украины.

Удалось также выяснить, что местные партийцы ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов открыто пропагандировали "русский мир". Они призывали поддерживать действия страны-агрессора и помогать российским военным, которые убивали мирных украинцев.

Например, секретарь Ахтырского городского совета по ОПЗЖ, в социальных сетях и интервью публично заявляла о поддержке оккупации Украины.

Досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности продолжается.

Предатели из ОПЗЖ

За время полномасштабного вторжения оказалось, что эта партия не только с пророссийскими взглядами, но и кишит предателями. Свое существование она, конечно, уже прекратила. Однако преступления членов этой партии продолжают расследовать. Они много помогали российским оккупантам. Например, дорогу врагу к Изюму на Харьковщине показал именно депутат горсовета от пророссийской партии ОПЗЖ. Теперь город в блокаде и переживает зверства россиян. Предателем стал депутат Анатолий Фомичевский.

Не обошлось без рук ОПЗЖ и в Мариуполе. По словам мэра города Вадима Бойченко, российским оккупантам там помогала вообще вся фракция. Именно из-за них, россияне с первых дней полномасштабного вторжения метко били по объектам критической инфраструктуры ныне временно оккупированного Мариуполя. Оккупанты с помощью предателей в короткие сроки уничтожили даже ту важную инфраструктуру, о расположении которой даже мэр не знал.

А работники ГБР еще в апреле разоблачили и задержали руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета. Он подозревается в антиукраинской информационной кампании в поддержку страны-агрессора. Имени задержанного не называли. Но по открытой информации можно предположить, что речь идет о Владимире Клименко – председателе ОПЗЖ в Мариупольском городском совете. Он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской.

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