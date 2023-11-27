Гибель руководства МВД: ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах

Сотрудники ГБР завершили расследование авиакатастрофы вертолета, которая произошла в январе этого года в Броварах. Материалы дела открыли для ознакомления защитникам и потерпевшим, впоследствии они будут переданы в суд.

Следствие установило точную причину крушения, проведя все необходимые для этого экспертизы. Еще в начале августа 5 должностным лицам ГСЧС объявили о подозрении.

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Расследование завершено

В ГБР сообщили, что было завершено расследование падения вертолета с руководством МВД и сопровождающими лицами в Броварах.

Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд,

– написали в Государственном бюро.

Еще в августе подозрение объявили пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Следствие установило, что они откровенно нарушили правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Речь идет о таких лицах:

начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

исполняющий обязанности командира специального авиационного отряда;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следователи ГБР возобновили поминутно день аварии, в частности, расшифровали "черные ящики".

Детали ужасной авиакатастрофы

Авиакатастрофа в Броварах произошла 18 января 2023 года. Руководство МВД летело в одну из горячих точек. К сожалению, все находившиеся на борту погибли – там был также глава Денис Монастырский.

Следствие установило, что должностные лица ГСЧС использовали вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. У него не было разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Также в этот день были неблагоприятные погодные условия, о чем не сообщили командиру экипажа. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.