"Де-факто невозможно": Россия не верит в отключение от SWIFT

Запад обсуждает возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT, если Кремль решится на новое вторжение в Украину. Однако в Москве спокойны, потому что считают, что отключения не произойдет.

Об этом сказал руководитель делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Он назвал отключение России от SWIFT "де-факто невозможным".

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Гаврилов считает, что Россию хотят только напугать.

Это невозможно просто де-факто. Отключить Россию с нефтью, с газом и всеми делами. Они смеются?

– заявил он.

Гаврилов также назвал авторов идеи об отключении "животными, которые едят кактус, он колется, а они все равно продолжают".

Вероятное отключение России от SWIFT: главное

Глава МИД Германии Анналена Бербок сомневается, стоит ли отключать Россию от SWIFT.

В то же время в СМИ сообщали, что Великобритания может поддержать эту инициативу, если Кремль вторгнется в Украину.

Экономист Тимофей Милованов объяснил, что отключение будет суперболезненным для России, но невыгодным для мира.

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