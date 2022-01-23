"Де-факто невозможно": Россия не верит в отключение от SWIFT
23 января 2022 , 17:44Читати новину українською
Источник:ТАСС
Запад обсуждает возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT, если Кремль решится на новое вторжение в Украину. Однако в Москве спокойны, потому что считают, что отключения не произойдет.
Об этом сказал руководитель делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Он назвал отключение России от SWIFT "де-факто невозможным".
Читайте также Москва снова угрожает "защитой своих граждан" на Донбассе
Гаврилов считает, что Россию хотят только напугать.
Это невозможно просто де-факто. Отключить Россию с нефтью, с газом и всеми делами. Они смеются?
– заявил он.
Гаврилов также назвал авторов идеи об отключении "животными, которые едят кактус, он колется, а они все равно продолжают".К теме. В МИД Австрии заявили, что Евросоюз готовит санкции против России, но они не будут касаться "Северного потока-2".
Вероятное отключение России от SWIFT: главное
- Глава МИД Германии Анналена Бербок сомневается, стоит ли отключать Россию от SWIFT.
- В то же время в СМИ сообщали, что Великобритания может поддержать эту инициативу, если Кремль вторгнется в Украину.
- Экономист Тимофей Милованов объяснил, что отключение будет суперболезненным для России, но невыгодным для мира.
Важно – Байден предупредил Россию: смотрите видео