"Де-факто невозможно": Россия не верит в отключение от SWIFT

23 января 2022 , 17:44
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Источник:

ТАСС

Запад обсуждает возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT, если Кремль решится на новое вторжение в Украину. Однако в Москве спокойны, потому что считают, что отключения не произойдет.

Об этом сказал руководитель делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Он назвал отключение России от SWIFT "де-факто невозможным".

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Гаврилов считает, что Россию хотят только напугать.

Это невозможно просто де-факто. Отключить Россию с нефтью, с газом и всеми делами. Они смеются?
– заявил он.

Гаврилов также назвал авторов идеи об отключении "животными, которые едят кактус, он колется, а они все равно продолжают".

К теме. В МИД Австрии заявили, что Евросоюз готовит санкции против России, но они не будут касаться "Северного потока-2".

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Автор: Тетяна Пасічник