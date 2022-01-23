Про це сказав керівник делегації Росії на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов. Він назвав відключення Росії від SWIFT "де-факто неможливим".
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Гаврилов вважає, що Росію хочуть лише налякати.
Це неможливо просто де-факто. Відключити Росію з нафтою, з газом та з усіма справами. Вони сміються?
– заявив він.
Гаврилов також назвав авторів ідеї про відключення "тваринами, які їдять кактус, він колеться, а вони все одно продовжують".
Ймовірне відключення Росії від SWIFT: головне
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок сумнівається у тому, чи варто відключати Росію від SWIFT.
- Водночас у ЗМІ повідомляли, що Велика Британія може підтримати цю ініціативу, якщо Кремль вторгнеться в Україну.
- Економіст Тимофій Милованов пояснив, що відключення буде суперболючим для Росії, але невигідним для світу.
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