Про це сказав керівник делегації Росії на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов. Він назвав відключення Росії від SWIFT "де-факто неможливим".

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Гаврилов вважає, що Росію хочуть лише налякати.

Це неможливо просто де-факто. Відключити Росію з нафтою, з газом та з усіма справами. Вони сміються?
– заявив він.

Гаврилов також назвав авторів ідеї про відключення "тваринами, які їдять кактус, він колеться, а вони все одно продовжують".

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