Москва запевнила, що, мовляв, не терпітиме цього. Про це сказав керівник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов.

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"Все чітко було з'ясовано, сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян. Це тільки собаки гавкають. Вовк він кусає, і все", – запевнив Гаврилов.

Він вкотре заспівав російську мантру про те, що вони ні в чому не винні, а насправді провокації є нібито з боку України.

"Росія на всі провокації може відповісти і не дозволить своїх громадян ображати, а тим більше вбивати", – заявив Гаврилов.

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