Москва запевнила, що, мовляв, не терпітиме цього. Про це сказав керівник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов.

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"Все чітко було з'ясовано, сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян. Це тільки собаки гавкають. Вовк він кусає, і все", – запевнив Гаврилов.

Він вкотре заспівав російську мантру про те, що вони ні в чому не винні, а насправді провокації є нібито з боку України.

"Росія на всі провокації може відповісти і не дозволить своїх громадян ображати, а тим більше вбивати", – заявив Гаврилов.

До слова. У Держдумі хочуть обговорити визнання фейкових республік на Донбасі, адже депутатів "турбує питання захисту російських громадян" в ОРДЛО.

Останні провокаційні заяви у Росії

У Росії ніяк не можуть змиритись з тим, що українська мова в Україні популяризується і витісняє російську з усіх сфер життя.

Кремль цинічно заявив, що втрата Росією доступу до долара може спровокувати "громадянську війну" в Україні.

Пропагандисти у Москві відкрито погрожували Україні "спалити усіх на Хрещатику".

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