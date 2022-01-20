Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив Тимофій Милованов – ексміністр економіки й радник глави Офісу Президента. За його словами, остаточне рішення все ж за Джо Байденом, але можна говорити про це з боку наукової стратегії.
До теми Відключення Росії від SWIFT все ще "на столі" у Байдена, – ЗМІ
Милованов: Не відключав би, а використовував
Радник глави Офісу Президента зауважив, що коли через фінансову систему здійснюють платежі, то спецслужби, розвідка, "білі й чорні хакери" мають більше доступу до того, хто кому і як платить. Мають більше інформації, яка стратегічно вагома.
Це було б дуже суперболяче, якби відключили від SWIFT, але стратегічно набагато вигідніше не відключати,
– наголосив Милованов.
Саме тому, на його думку, відключення від SWIFT з одного боку дуже сильно, але тимчасово вдарить по Росії. З іншого боку ж зменшиться обсяг розвідувальної інформації або легкість її отримання. "З точки зору стратегії не відключав би, а використовував інформацію", – припустив колишній міністр.
Милованов у програмі "Що це було?" Сергія Лещенка: дивіться відео
Відключення Росії від SWIFT: головне
- Таку санкцію як відключення Росії від банківської системи SWIFT можуть застосувати у разі нового нападу на Україну. Європарламент ще у квітні 2021 року заявив, що відключить Москву від системи платежів SWIFT.
- У грудні 2021 року ЗМІ писали, що Штати розглядають новий пакет антиросійських санкцій, який може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT.
- У Німеччині ж казали, що Росію не варто відключати від системи. Там переконують, що цього не треба робити, навіть якщо вона нападе на Україну.
- Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 18 січня 2022 року підтвердила, що США таки розглядають відключення Росії від SWIFT у разі посиленої агресії.