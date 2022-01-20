Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив Тимофій Милованов – ексміністр економіки й радник глави Офісу Президента. За його словами, остаточне рішення все ж за Джо Байденом, але можна говорити про це з боку наукової стратегії.

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Милованов: Не відключав би, а використовував

Радник глави Офісу Президента зауважив, що коли через фінансову систему здійснюють платежі, то спецслужби, розвідка, "білі й чорні хакери" мають більше доступу до того, хто кому і як платить. Мають більше інформації, яка стратегічно вагома.

Це було б дуже суперболяче, якби відключили від SWIFT, але стратегічно набагато вигідніше не відключати,

– наголосив Милованов.

Саме тому, на його думку, відключення від SWIFT з одного боку дуже сильно, але тимчасово вдарить по Росії. З іншого боку ж зменшиться обсяг розвідувальної інформації або легкість її отримання. "З точки зору стратегії не відключав би, а використовував інформацію", – припустив колишній міністр.

Милованов у програмі "Що це було?" Сергія Лещенка: дивіться відео

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